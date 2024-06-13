Китайские фанаты раскупили еду в кафе вратаря за спасение в отборе ЧМ

11 июня, сборная Китая проиграла Южной Кореи со счетом 0:1 в матче отбора на ЧМ-2026. Попадание в финальный этап отбора зависело от того, сможет ли сборная Таиланда переиграть Сингапур с разницей в три мяча.

Матч сборных Сингапура и Таиланда завершился со счетом 1:3. Хассан Санни отразил 11 ударов. Таиланд лишился шансов обойти сборную Китая и остался на третьем месте в группе С.

Китайские болельщики узнали, что у вратаря есть небольшая закусочная с малайской кухней Dapur Hassan в Сингапуре. Ей управляет его жена Айда Рахим и родственницы.

В тот же вечер после матча на счет заведения стали поступать деньги, хотя кафе работает до обеда. Изначально жена Санни подумала, что поступление может быть связано с мошенничеством.

Когда Айда пришла на утро в кафе, то увидела очередь и один из китайских болельщиков объяснил, что происходит. По ее словам, такое внимание мешало, так как постоянным клиентам приходилось долго ждать или им отказывали после того, как еда закончилась. Но Айда поблагодарила китайских фанатов и добавила: «Мне жаль, что еды осталось мало и ее очень быстро раскупили», — приводит слова жена Санни CNA.

Хассан Санни выступает за сборную Сингапура с 2004 года. 40-летний вратарь провел за национальную команду 113 матчей.