В «Лужниках» cотни людей воссоздали на поле «ногу Акинфеева»

Как сообщает «Матч ТВ», сотни людей выстроились в огромную фигуру на поле московского стадиона «Лужники», повторив решающий момент игры россиян против испанцев.

«Участвовали все. Ребята из спортшкол, родители и просто фанаты. А мяч составили юные преемники Акинфеева из ЦСКА», — говорится в сообщении.

На съемке с высоты птичьего полета можно было увидеть, как вратарь сборной России Игорь Акинфеев отбивает 11-метровый удар. В четвертьфинале чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова также в серии пенальти уступили сборной Хорватии, дошедшей на том турнире до финала. Чемпионами мира в 2018 году стали французы.