В «Лужниках» cотни людей воссоздали на поле «ногу Акинфеева»
1 июля 2018 года вратарь сборной России Игорь Акинфеев отбил решающий пенальти в игре ⅛ финала чемпионата мира против сборной Испании.
Как сообщает «Матч ТВ», сотни людей выстроились в огромную фигуру на поле московского стадиона «Лужники», повторив решающий момент игры россиян против испанцев.
«Участвовали все. Ребята из спортшкол, родители и просто фанаты. А мяч составили юные преемники Акинфеева из ЦСКА», — говорится в сообщении.
На съемке с высоты птичьего полета можно было увидеть, как вратарь сборной России Игорь Акинфеев отбивает 11-метровый удар. В четвертьфинале чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова также в серии пенальти уступили сборной Хорватии, дошедшей на том турнире до финала. Чемпионами мира в 2018 году стали французы.
На проходящем в данный момент в Германии чемпионате Европы голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили приблизился к рекорду Игоря Акинфеева по числу отбитых ударов. Мамардашвили совершил 30 сейвов в четырех матчах турнира. Лучшим по общему количеству спасений остается Игорь Акинфеев, который на Евро-2008 в пяти матчах сделал 32 сейва.