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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Юрген Клопп может возглавить сборную США

Руководство Федерации футбола США сделало предложение известному немецкому специалисту.

США
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает The Independent, бывшему главному тренеру английского «Ливерпуля» Юргену Клоппу предложили возглавить национальную команду США. По данным источника, с немцем уже проведены предварительные переговоры.

Ранее Американская футбольная федерация объявила об увольнении Грегга Берхалтера с должности главного тренера национальной команды. Сборная США на домашнем Кубке Америки не смогла выйти из группы, уступив сборным Уругвая и Панамы.

В 2026 году США будут принимать чемпионат мира по футболу совместно с Канадой и Мексикой.

Юрген Клопп по окончании сезона покинул «Ливерпуль», который возглавлял с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.

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