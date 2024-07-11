СМИ: Юрген Клопп может возглавить сборную США

Как сообщает The Independent, бывшему главному тренеру английского «Ливерпуля» Юргену Клоппу предложили возглавить национальную команду США. По данным источника, с немцем уже проведены предварительные переговоры.

Ранее Американская футбольная федерация объявила об увольнении Грегга Берхалтера с должности главного тренера национальной команды. Сборная США на домашнем Кубке Америки не смогла выйти из группы, уступив сборным Уругвая и Панамы.

В 2026 году США будут принимать чемпионат мира по футболу совместно с Канадой и Мексикой.