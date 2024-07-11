СМИ: Юрген Клопп может возглавить сборную США
Руководство Федерации футбола США сделало предложение известному немецкому специалисту.
Руководство Федерации футбола США сделало предложение известному немецкому специалисту.
Как сообщает The Independent, бывшему главному тренеру английского «Ливерпуля» Юргену Клоппу предложили возглавить национальную команду США. По данным источника, с немцем уже проведены предварительные переговоры.
Ранее Американская футбольная федерация объявила об увольнении Грегга Берхалтера с должности главного тренера национальной команды. Сборная США на домашнем Кубке Америки не смогла выйти из группы, уступив сборным Уругвая и Панамы.
В 2026 году США будут принимать чемпионат мира по футболу совместно с Канадой и Мексикой.
Юрген Клопп по окончании сезона покинул «Ливерпуль», который возглавлял с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.