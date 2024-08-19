Месси не вошел в заявку сборной Аргентины на игры в сентябре

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил состав сборной Аргентины по футболу на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года. Всего в список попали 28 футболистов.
Матчи пройдут 6 и 10 сентября — сначала аргентинцы примут команду Чили, затем сыграют на выезде со сборной Колумбии. По итогам шести туров сборная Аргентины лидирует в отборочной группе с 15 очками.
Лионель Месси не вошел в заявку национальной команды. В последний раз Месси выходил на поле 15 июля в финальном матче Кубка Америки с командой Колумбии (1:0 после дополнительного времени). В той игре нападающий получил травму ноги, из-за которой вынужденно пропускает встречи американского «Интер Майами». Позднее Месси диагностировали повреждение связок правой лодыжки.
37-летний Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Ранее легендарный футболист играл за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», с лета 2023 года Месси выступает за клуб МЛС «Интер Майами». Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира в Катаре в 2022 году и дважды Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах.