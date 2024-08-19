Месси не вошел в заявку сборной Аргентины на игры в сентябре

37-летний Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Ранее легендарный футболист играл за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», с лета 2023 года Месси выступает за клуб МЛС «Интер Майами». Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира в Катаре в 2022 году и дважды Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах.