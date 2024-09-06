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Сборная Аргентины без Месси разгромила Чили в отборе ЧМ‑2026

Сборная Аргентины дома одержала разгромную победу над командой Чили (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча проходила в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль». У хозяев забитыми мячами отличились Алексис Макаллистер (48'), Хулиан Альварес (84') и Пауло Дибала (90+1').

Лионель Месси не был включен в состав национальной команды из-за травмы голеностопа, полученной в июле в финальном матче Кубка Америки против сборной Колумбии (1:0, д.в.). В конце августа 37-летний аргентинец вернулся к тренировкам с «Интер Майами». В общей сложности из-за травмы он пропустил полтора месяца.

В составе сборной Чили сыграли два представителя РПЛ: защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес и нападающий ЦСКА Виктор Давила. Оба игрока вышли в стартовом составе и были заменены по ходу второго тайма. Давила отметился в этой встрече желтой карточкой.

Сборная Аргентины уверенно возглавляет турнирную таблицу южноамериканского отбора, имея в своем активе 18 набранных очков. Во вторник, 10 сентября, команда Лионеля Скалони на выезде сыграет с Колумбией.

В другом матче игрового дня сборная Боливии дома добилась разгромной победы над Венесуэлой (4:0).