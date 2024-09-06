Сборная Аргентины без Месси разгромила Чили в отборе ЧМ‑2026

Лионель Месси не был включен в состав национальной команды из-за травмы голеностопа, полученной в июле в финальном матче Кубка Америки против сборной Колумбии (1:0, д.в.). В конце августа 37-летний аргентинец вернулся к тренировкам с «Интер Майами». В общей сложности из-за травмы он пропустил полтора месяца.