Сборная Аргентины без Месси разгромила Чили в отборе ЧМ‑2026

Встреча проходила в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль». У хозяев забитыми мячами отличились Алексис Макаллистер (48'), Хулиан Альварес (84') и Пауло Дибала (90+1').
Лионель Месси не был включен в состав национальной команды из-за травмы голеностопа, полученной в июле в финальном матче Кубка Америки против сборной Колумбии (1:0, д.в.). В конце августа 37-летний аргентинец вернулся к тренировкам с «Интер Майами». В общей сложности из-за травмы он пропустил полтора месяца.
В составе сборной Чили сыграли два представителя РПЛ: защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес и нападающий ЦСКА Виктор Давила. Оба игрока вышли в стартовом составе и были заменены по ходу второго тайма. Давила отметился в этой встрече желтой карточкой.
Сборная Аргентины уверенно возглавляет турнирную таблицу южноамериканского отбора, имея в своем активе 18 набранных очков. Во вторник, 10 сентября, команда Лионеля Скалони на выезде сыграет с Колумбией.
В другом матче игрового дня сборная Боливии дома добилась разгромной победы над Венесуэлой (4:0).