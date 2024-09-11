Аргентина уступила сборной Колумбии в отборе ЧМ-2026

Отметим, что 37-летний нападающий Лионель Месси не был вызван в сборную из-за травмы, которую получил 15 июля в финале Кубка Америки. Тогда сборная Аргентины обыграла Колумбию со счетом 1:0, а Месси получил повреждение во втором тайме и покинул поле, не доиграв матч.