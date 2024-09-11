Аргентина уступила сборной Колумбии в отборе ЧМ-2026

Встреча 8-го тура отбора на ЧМ-2026 прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье.
На 25-й минуте счет в матче открыл защитник сборной Колумбии Йерсон Москера. Позднее аргентинцам удалось сравнять счет, на 48-й минуте отличился нападающий Николас Гонсалес. На 60-й минуте с пенальти забил колумбийский полузащитник Хамес Родригес — 2:1.
Во втором тайме у Колумбии на замену вышли футболисты «Краснодара» Кевин Кастаньо и Джон Кордоба.
В прошлом туре Колумбия сыграла вничью со сборной Перу (1:1), а сборная Аргентины разгромила Чили со счетом 3:0.
Сборная Аргентины потерпела первое поражение за 12 матчей. В последний раз аргентинцы проиграли 17 ноября 2023 года Уругваю в матче текущего отборочного турнира к ЧМ-2026 (0:2).
Отметим, что 37-летний нападающий Лионель Месси не был вызван в сборную из-за травмы, которую получил 15 июля в финале Кубка Америки. Тогда сборная Аргентины обыграла Колумбию со счетом 1:0, а Месси получил повреждение во втором тайме и покинул поле, не доиграв матч.
Сборная Аргентины занимает первое место в турнирной таблице с 18 очками. Колумбия идет на второй строчке, набрав 16 очков. Тройку лидеров замыкает Уругвай с 15 баллами.