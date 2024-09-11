Лаутаро назвал причины поражения Аргентины в отборе на ЧМ

Напомним, сборная Аргентины уступила Колумбии со счетом 1:2 в матче 8-го тура отбора на ЧМ-2026. У сборной Колумбии отличились Йерсон Москера и Хамес Родригес, у аргентинцев гол забил Николас Гонсалес.
«Это был трудный матч. Жара и сухое поле не позволили нам сыграть в свою игру. Мы знаем, что отборочные матчи сложны. Нам нужно смириться с поражением и двигаться вперед. Я бы отметил то положительное, что мы продемонстрировали, но мы должны совершенствоваться в других аспектах», — приводит слова Лаутаро пресс-служба национальной команды.
Это поражение стало для сборной Аргентины первым за последние 12 матчей. Ранее аргентинцы проиграли 17 ноября 2023 года Уругваю в матче текущего отборочного турнира к ЧМ-2026 (0:2).
Отметим, что 37-летний нападающий Лионель Месси не был вызван в сборную из-за травмы, которую получил 15 июля в финале Кубка Америки. Тогда сборная Аргентины обыграла Колумбию со счетом 1:0, а Месси получил повреждение во втором тайме и покинул поле, не доиграв матч.
Сборная Аргентины занимает первое место в турнирной таблице отбора к ЧМ-2026 с 18 очками. Колумбия идет на второй строчке, набрав 16 очков. Тройку лидеров замыкает Уругвай с 15 баллами.