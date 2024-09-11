Лаутаро назвал причины поражения Аргентины в отборе на ЧМ

«Это был трудный матч. Жара и сухое поле не позволили нам сыграть в свою игру. Мы знаем, что отборочные матчи сложны. Нам нужно смириться с поражением и двигаться вперед. Я бы отметил то положительное, что мы продемонстрировали, но мы должны совершенствоваться в других аспектах», — приводит слова Лаутаро пресс-служба национальной команды.