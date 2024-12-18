Источник: Россия не сыграет в отборе ЧМ-2026 и пропустит турнир

Отборочный турнир в зоне УЕФА стартует в марте 2025 года. 13 декабря в Цюрихе состоялась жеребьевка, в ходе которой 54 сборные были распределены по 12 отборочным группам. При этом сохранялся минимальный шанс на включение сборной России в одну из групп до начала квалификации.
«Состав групп не позволяет рассчитывать сборной России на ее включение в отборочный турнир. В каждой из 12 групп есть команды, которые будут выступать против проведения матчей с россиянами. Несмотря на то, что к российской сборной есть и лояльные страны, и даже те, кто готов играть с ней в квалификации, в случае включения сборной России существует высокий риск нарушения целостности календаря и срыва отборочного турнира в этой группе.
Помимо спортивного фактора существует и политическая ситуация, которая вряд ли позволит российской делегации получить необходимые документы для пребывания в европейских странах. Поэтому можно сказать, что сборной России не удастся сыграть в квалификации и она будет вынуждена пропустить чемпионат мира», — сообщил источник в УЕФА.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. На ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 национальных команд.