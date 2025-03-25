Тренер сборной Англии — о 3:0 с Латвией: Матч не был легким

«Матч не был легким. Мы увидели много хорошего, создавали хорошие моменты. Для того чтобы открыть счет, нам понадобился штрафной удар. Доволен самоотдачей, энергичностью и желанием игроков.



Во втором тайме команда стала замедлять игру и мало двигалась, в чем не было никакого смысла. Но второй гол был лучше благодаря рывку одной из наших “шестерок”. Каждого призываем к таким вот ускорениям в ходе позиционных атак, хотя до гола нам все же пришлось немного помучиться», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.