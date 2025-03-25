Тренер сборной Англии — о 3:0 с Латвией: Матч не был легким

Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой хозяев. В составе англичан отличились Рис Джеймс (38-я минута), Харри Кейн (68) и Эберечи Эзе (75). Джеймс и Эзе впервые забили за национальную команду, для лучшего бомбардира в истории сборной Англии Кейна этот гол стал 71-м.
«Матч не был легким. Мы увидели много хорошего, создавали хорошие моменты. Для того чтобы открыть счет, нам понадобился штрафной удар. Доволен самоотдачей, энергичностью и желанием игроков.
Во втором тайме команда стала замедлять игру и мало двигалась, в чем не было никакого смысла. Но второй гол был лучше благодаря рывку одной из наших “шестерок”. Каждого призываем к таким вот ускорениям в ходе позиционных атак, хотя до гола нам все же пришлось немного помучиться», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.
Томас Тухель с 1 января занимает пост главного тренера сборной Англии. Его контракт рассчитан до июля 2026 года. Предыдущим местом работы 51-летнего немца была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял «Челси», «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».