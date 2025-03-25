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Тренер сборной Англии — о 3:0 с Латвией: Матч не был легким

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над национальной командой Латвии в матче второго тура отборочного турнира к ЧМ-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой хозяев. В составе англичан отличились Рис Джеймс (38-я минута), Харри Кейн (68) и Эберечи Эзе (75). Джеймс и Эзе впервые забили за национальную команду, для лучшего бомбардира в истории сборной Англии Кейна этот гол стал 71-м.

«Матч не был легким. Мы увидели много хорошего, создавали хорошие моменты. Для того чтобы открыть счет, нам понадобился штрафной удар. Доволен самоотдачей, энергичностью и желанием игроков.

Во втором тайме команда стала замедлять игру и мало двигалась, в чем не было никакого смысла. Но второй гол был лучше благодаря рывку одной из наших “шестерок”. Каждого призываем к таким вот ускорениям в ходе позиционных атак, хотя до гола нам все же пришлось немного помучиться», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Томас Тухель с 1 января занимает пост главного тренера сборной Англии. Его контракт рассчитан до июля 2026 года. Предыдущим местом работы 51-летнего немца была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял «Челси», «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».


Англия
3:0
Первый тайм: 1:0
Латвия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа K
24.03.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Wembley
Главные тренеры
Томас Тухель
Паоло Николато
Голы
Англия
Рис Джеймс
38′
Гарри Кейн
68′
Эбере Эзе
76′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
3
Рис Джеймс
5
Эзри Конса
6
Марк Гехи
9
Гарри Кейн
16
Морган Роджерс
23
Майлс Льюис-Скелли
79′
2
Кайл Уокер
4
Деклан Райс
79′
8
Джордан Хендерсон
10
Джуд Беллингем
42′
67′
7
Фил Фоден
11
Маркус Рэшфорд
79′
17
Кертис Джонс
20
Джаррод Боуэн
61′
15
Эбере Эзе
Латвия
1
Кришьянис Звиедрис
5
Антоний Черномордый
14
Андрей Цыганик
15
Дмитрий Зеленков
16
Алвис Яунземс
22
Алексей Савельев
2
Даниэлс Балодис
83′
4
Никс Слиеде
10
Янис Икауниекс
83′
20
Денис Мельник
85′
11
Робертс Савальниекс
54′
3
Виталий Ягодинский
13
Райвис Юрковскис
61′
7
Эдуард Дашкевич
9
Владислав Гутковский
61′
18
Дарио Шитс
89′
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
3
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
2
11
Фолы
13
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Орель Гринфельд
(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти