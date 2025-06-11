Аргентина сыграла вничью с Колумбией, отыгравшись в меньшинстве

Колумбийцы первыми вышли вперед на 24-й минуте благодаря голу вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. На 70-й минуте хозяева остались в меньшинстве после грубого фола полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который ударил Кевина Кастаньо шипами в голову. На 81-й минуте аргентинцы сравняли счет благодаря голу нападающего Тьяго Альмады.
«В первом тайме мы не нашли подходов к воротам соперника, а во второй половине команда изменила динамику, и у нас стали появляться ситуации. Это была хорошая проверка, чтобы увидеть, как команда может играть в три защитника», — сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после матча.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Вместо него вышел полузащитник «Байера» Эсекиэль Паласиос, который спустя три минуты ассистировал Альмаде.
Безголовая серия Месси в матчах за сборную достигла четырех матчей. Последний раз он забивал в октябре прошлого года в домашней игре против Боливии (6:0).
Для сборной Аргентины матч с Колумбией не имел турнирного значения. Действующие чемпионы мира досрочно гарантировали себе место на ЧМ-2026 — их отрыв от ближайших преследователей в лице Бразилии и Эквадора составляет десять очков.
В отборочном турнире аргентинцам осталось провести два матча — дома против Венесуэлы (4 сентября) и в гостях против Эквадора (7 сентября).