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Аргентина сыграла вничью с Колумбией, отыгравшись в меньшинстве

Сборная Аргентины дома сыграла вничью с Колумбией в матче 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Колумбийцы первыми вышли вперед на 24-й минуте благодаря голу вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. На 70-й минуте хозяева остались в меньшинстве после грубого фола полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который ударил Кевина Кастаньо шипами в голову. На 81-й минуте аргентинцы сравняли счет благодаря голу нападающего Тьяго Альмады.

«В первом тайме мы не нашли подходов к воротам соперника, а во второй половине команда изменила динамику, и у нас стали появляться ситуации. Это была хорошая проверка, чтобы увидеть, как команда может играть в три защитника», — сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после матча.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Вместо него вышел полузащитник «Байера» Эсекиэль Паласиос, который спустя три минуты ассистировал Альмаде.

Безголовая серия Месси в матчах за сборную достигла четырех матчей. Последний раз он забивал в октябре прошлого года в домашней игре против Боливии (6:0).

Для сборной Аргентины матч с Колумбией не имел турнирного значения. Действующие чемпионы мира досрочно гарантировали себе место на ЧМ-2026 — их отрыв от ближайших преследователей в лице Бразилии и Эквадора составляет десять очков.

В отборочном турнире аргентинцам осталось провести два матча — дома против Венесуэлы (4 сентября) и в гостях против Эквадора (7 сентября).