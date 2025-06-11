Аргентина сыграла вничью с Колумбией, отыгравшись в меньшинстве

«В первом тайме мы не нашли подходов к воротам соперника, а во второй половине команда изменила динамику, и у нас стали появляться ситуации. Это была хорошая проверка, чтобы увидеть, как команда может играть в три защитника», — сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после матча.