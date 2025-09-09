Матчи сборных в Европе и Южной Америке, Евробаскет: что смотреть сегодня

Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Европа. Группа F. Венгрия — Португалия
21:45. Где смотреть: Okko.
На «Пушкаш Арене» в Будапеште сойдутся сборные Венгрии и Португалии. В первом туре венгры на последних минутах упустили выездную победу в Дублине. Португальцы уверенно добыли три очка, разгромив сборную Армении со счетом 5:0, Кришгиану Роналду в том матче сделал дубль. Теперь на счету 40-летнего нападающего 140 голов за национальную команду. Сможет ли он в Будапеште обновить свой же рекорд по числу голов за сборную?
Португальцы являются фаворитами матча. В команде Роберто Мартинеса подобрались исполнители высочайшего класса, и любому сопернику крайне непросто противостоять такой команде. Однако сборная Венгрии — очень крепкая команда, к тому же играющая при горячей поддержке домашних трибун. Болельщиков ожидает весьма интересный матч.
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Европа. Группа K. Сербия — Англия
21:45. Где смотреть: Okko.
Сборная Сербии сыграет на домашнем стадионе с очень грозным соперником. Англичане под руководством Томаса Тухеля начали отборочный турнир с 4 побед в 4 матчах. А вот сербы потеряли очки, сыграв в ничью с командой Албании. Для сохранения шансов на прямую путевку на мировое первенство подопечным Драгана Стойковича желательно набрать очки во встрече с англичанами.
В составе сборной Сербии сразу три защитника из клубов Российской Премьер-лиги — Страхинья Эракович («Зенит»), Срджан Бабич («Спартак»), Неманья Стоич («Сочи»). Сербам будет сложно противостоять мастеровитым игрокам из Англии, однако шансы есть. Рекомендуем не пропустить этот увлекательный поединок.
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Южная Америка. Эквадор — Аргентина
01:55 (в ночь на среду). Где смотреть: «Матч ТВ».
Обе команды уже обеспечили себе участие на чемпионате мира 2026 года, однако обе команды привлекают внимание к своей игре. Аргентинцы выступают в статусе чемпионов мира, и этим все сказано. Подопечные Лионеля Скалони уверенно забронировали за собой победу в континентальном отборочном турнире. Игру с Эквадором пропустит Лионель Месси. Уже известно, что в майке с заветным десятым номером на поле выйдет новичок мадридского «Атлетико» Тьяго Альмада.
Эквадор не знает поражений ровно год — серия насчитывает 10 матчей. При этом команда Себастьяна Беккасесе может похвастаться невероятно крепкой обороной — эквадорцы пропустили всего 5 мячей в 17 встречах — меньше всех за всю историю современного отбора в Южной Америке. При этом команде не в каждом матче удается отличиться — Эквадор сыграл вничью 0:0 уже 4 раза подряд. Такой серии не было ни разу в истории отборов на ЧМ на любом из континентов.
Сможет ли сборная Эквадора оставить свои ворота в неприкосновенности? Или аргентинцам даже без Месси удастся прервать «сухую» серию противника? Советуем проследить за этим матчем в прямом эфире.
Чемпионат Европы по баскетболу, ¼ финала. Литва — Греция
21:00, Где смотреть: Okko.
Литовская сборная уверенно прошла групповой этап, заняв второе место в своей группе. Единственное поражение пришлось на встречу с действующими чемпионами мира из Германии (88:107). В ⅛ а также Дейвидас Сирвидис и Ажуолас Тубелис, К сожалению, Рокас Йокубайтис, еще один ключевой игрок литовской дружины, сегодня не сможет выйти на паркет из-за травмы.
Греция завершила групповой этап на первом месте, опередив Италию, Испанию, Грузию и Боснию и Герцеговину. Единственное поражение пришлось на матч против боснийцев (77:80), однако ту встречу пропускал безоговорочный лидер греческой сборной — Яннис Адетокунбо. В ⅛ финала подопечные Василиса Спанулиса в непростом поединке справились с командой Израиля (84:79). Помимо Янниса, ключевую роль в команде играют Лукас Слукас и натурализованный американей Тайлер Дорси.
Букмекеры считают фаворитами греков — Адетокунбо пребывает в невероятной форме, а отсутствие Йокубайтиса серьёзно снижает потенциал Литвы в организации атак. Однако все решится непосредственно в матче. Зрителей ждет очень интересная игра,