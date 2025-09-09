Матчи сборных в Европе и Южной Америке, Евробаскет: что смотреть сегодня

Эквадор не знает поражений ровно год — серия насчитывает 10 матчей. При этом команда Себастьяна Беккасесе может похвастаться невероятно крепкой обороной — эквадорцы пропустили всего 5 мячей в 17 встречах — меньше всех за всю историю современного отбора в Южной Америке. При этом команде не в каждом матче удается отличиться — Эквадор сыграл вничью 0:0 уже 4 раза подряд. Такой серии не было ни разу в истории отборов на ЧМ на любом из континентов.