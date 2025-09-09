Главный тренер сборной Болгарии по футболу подал в отставку

«После переговоров между BFU и Илиевым, по инициативе которого состоялась встреча, стороны расстались по обоюдному согласию. BFU выражает благодарность специалисту за его профессионализм, преданность делу и усилия, вложенные в развитие национальной сборной, и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.