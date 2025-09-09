Ричмонд
Главный тренер сборной Болгарии по футболу подал в отставку

Илиан Илиев занимал пост главного тренера сборной с ноября 2023 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер сборной Болгарии Илиан Илиев покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте Болгарского футбольного союза (BFU).

«После переговоров между BFU и Илиевым, по инициативе которого состоялась встреча, стороны расстались по обоюдному согласию. BFU выражает благодарность специалисту за его профессионализм, преданность делу и усилия, вложенные в развитие национальной сборной, и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.

Илиев подал в отставку после двух поражений со счетом 0:3 от команд Испании и Грузии в стартовых матчах квалификации ЧМ-2026 года. Он возглавлял сборную Болгарии с ноября 2023 года.

57-летний специалист совмещал посты в сборной и клубе — «Черно море», в котором Илиев работает с 2018 года. Ранее он тренировал «Берое», «Левски», пловдивский «Локомотив» и ангольский «Интерклуби».