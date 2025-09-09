Матч Сербия — Англия 9 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 21:45 мск на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен из Франции. В прямом эфире игру покажет Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Англии в квалификации ЧМ-2026 идет без осечек: 4 матча — 4 победы. Вот только голов у англичан немного, учитывая уровень соперников. Три дня назад команда Тухеля отгрузила всего два мяча в ворота Андорры. Англичане играли так же скучно, как при Саутгейте, за что получили критику в медиа. До этого были 2:0 с Албанией, 3:0 с Латвией и 1:0 с Андоррой. У лучшего бомбардира Англии Кейна пока три мяча в этом отборочном цикле. Команда Тухеля в Белграде выйдет без Трента, Магуйра, Беллингема, Саки и Палмера.
Сербия — единственная команда в группе K, которая может навязать борьбу Англии. Год назад эти сборные встречались на Евро, тогда все решил один гол в пользу англичан. Отборочный цикл ЧМ-2026 сербы начали с ничьей с Албанией (0:0), затем были две победы над Андоррой (3:0) и Латвией (1:0). Забивают те, от кого этого и ждут — Митрович (3 гола) и Влахович (1 гол). Эта пара нападающих ожидается в старте Сербии и сегодня — как и защитник «Зенита» Эракович.
В этой встрече букмекеры не видят явного фаворита. На победу Англии можно поставить за 1,95, на ничью — за 3,50, н победу Сербии — за 4,50. Эксперты не ждут тут много голов: тотал меньше 2,5 оценивается в 1,67, тотал больше 2,5 — в 2,28. Вариант «обе забьют» стоит 2,03.