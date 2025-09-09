Матч Сербия — Англия 9 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Сборная Англии в квалификации ЧМ-2026 идет без осечек: 4 матча — 4 победы. Вот только голов у англичан немного, учитывая уровень соперников. Три дня назад команда Тухеля отгрузила всего два мяча в ворота Андорры. Англичане играли так же скучно, как при Саутгейте, за что получили критику в медиа. До этого были 2:0 с Албанией, 3:0 с Латвией и 1:0 с Андоррой. У лучшего бомбардира Англии Кейна пока три мяча в этом отборочном цикле. Команда Тухеля в Белграде выйдет без Трента, Магуйра, Беллингема, Саки и Палмера.