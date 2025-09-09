Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Азербайджан
0
:
Украина
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.00
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Армения
0
:
Ирландия
0
Все коэффициенты
П1
4.65
X
3.45
П2
2.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
36.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.90
X
5.02
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.95
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.71
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.91
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

Матч Сербия — Англия 9 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 9 сентября, Сербия примет Англию в матче отбора на ЧМ-2026.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 21:45 мск на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен из Франции. В прямом эфире игру покажет Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Англии в квалификации ЧМ-2026 идет без осечек: 4 матча — 4 победы. Вот только голов у англичан немного, учитывая уровень соперников. Три дня назад команда Тухеля отгрузила всего два мяча в ворота Андорры. Англичане играли так же скучно, как при Саутгейте, за что получили критику в медиа. До этого были 2:0 с Албанией, 3:0 с Латвией и 1:0 с Андоррой. У лучшего бомбардира Англии Кейна пока три мяча в этом отборочном цикле. Команда Тухеля в Белграде выйдет без Трента, Магуйра, Беллингема, Саки и Палмера.

Сербия — единственная команда в группе K, которая может навязать борьбу Англии. Год назад эти сборные встречались на Евро, тогда все решил один гол в пользу англичан. Отборочный цикл ЧМ-2026 сербы начали с ничьей с Албанией (0:0), затем были две победы над Андоррой (3:0) и Латвией (1:0). Забивают те, от кого этого и ждут — Митрович (3 гола) и Влахович (1 гол). Эта пара нападающих ожидается в старте Сербии и сегодня — как и защитник «Зенита» Эракович.

Все результаты матчей и расписание квалификации ЧМ-2026 вы можете найти здесь.

В этой встрече букмекеры не видят явного фаворита. На победу Англии можно поставить за 1,95, на ничью — за 3,50, н победу Сербии — за 4,50. Эксперты не ждут тут много голов: тотал меньше 2,5 оценивается в 1,67, тотал больше 2,5 — в 2,28. Вариант «обе забьют» стоит 2,03.

Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.09
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95