Тренер Молдавии покинул пост после разгрома со счетом 1:11

Напомним, сборная Норвегии на домашнем поле со счетом 11:1 разгромила национальную команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Пять голов в составе победителей забил Эрлинг Холанд (11-я, 36-я, 43-я, 52-я и 83-я минута). Также у норвежцев отметились Феликс Мюре (6), Мартин Эдегор (45+1), Телониус Осгор (67, 76, 78, с пенальти и 90+2). На 74-й минуте мяч в свои ворота забил защитник норвежской команды Лео Эстигор. Поражение от команды Норвегии стало крупнейшим в истории молдавской национальной команды.
Позднее Клещенко назвал позором результат матча.
«Мы работали вместе, мы верили и боролись за цвета нашей страны. В жизни бывают взлеты и падения, и я думаю, что пришло время для перемен, решения, которое я считаю правильным как для меня, так и для команды. Желаю национальной сборной успехов в важных матчах, которые пройдут этой осенью», — приводит слова Клещенко пресс-служба молдавской федерации футбола.
Сборная Норвегии располагается на первом месте в группе I с 15 очками. Молдавия занимает последнюю строчку, в активе команды нет набранных баллов.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
Столе Сольбаккен
Сергей Клещенко
Феликс Хорн Мюре
(Эрлин Холанн)
6′
Эрлин Холанн
(Феликс Хорн Мюре)
11′
Эрлин Холанн
(Мартин Эдегор)
36′
Эрлин Холанн
(Мартин Эдегор)
43′
Мартин Эдегор
45+1′
Эрлин Холанн
(Давид Меллер Вольфе)
52′
Тело Осгор
67′
Тело Осгор
76′
Тело Осгор
78′
Эрлин Холанн
(Юлиан Рюэрсон)
83′
Тело Осгор
(Эрлин Холанн)
90′
Лео Эстигор
74′
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
17
Торбьорн Хеггем
14
Юлиан Рюэрсон
10
Мартин Эдегор
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
73′
4
Лео Эстигор
11
Феликс Хорн Мюре
64′
18
Тело Осгор
9
Эрлин Холанн
90′
–
Эуне Хеггебе
7
Александр Серлот
64′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
73′
23
Андреас Шельдеруп
12
Кристьян Аврам
2
Олег Рябчук
4
Владислав Бабогло
14
Артур Крэчун
20
Серджу Плэтикэ
9
Йон Николаэску
8
Никита Моцпан
61′
13
Максим Кожокару
11
Михаил Каймаков
58′
88′
6
Кристиан Дрос
7
Артур Ионицэ
46′
19
Даниэль Думбравану
22
Вадим Рацэ
80′
18
Виктор Богачук
17
Виргилиу Постолаки
46′
10
Штефан Бодиштяну
Главный судья
Балаж Берке
(Венгрия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти