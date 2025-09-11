Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
17:00
Амкал
:
Салют Белгород
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.31
П2
3.25
Футбол. Кубок России
19:30
Леон Сатурн
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

Тренер Молдавии покинул пост после разгрома со счетом 1:11

Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко подал в отставку после поражения от Норвегии со счетом 1:11 в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Федерация футбола Молдавии

Напомним, сборная Норвегии на домашнем поле со счетом 11:1 разгромила национальную команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Пять голов в составе победителей забил Эрлинг Холанд (11-я, 36-я, 43-я, 52-я и 83-я минута). Также у норвежцев отметились Феликс Мюре (6), Мартин Эдегор (45+1), Телониус Осгор (67, 76, 78, с пенальти и 90+2). На 74-й минуте мяч в свои ворота забил защитник норвежской команды Лео Эстигор. Поражение от команды Норвегии стало крупнейшим в истории молдавской национальной команды.

Позднее Клещенко назвал позором результат матча.

«Мы работали вместе, мы верили и боролись за цвета нашей страны. В жизни бывают взлеты и падения, и я думаю, что пришло время для перемен, решения, которое я считаю правильным как для меня, так и для команды. Желаю национальной сборной успехов в важных матчах, которые пройдут этой осенью», — приводит слова Клещенко пресс-служба молдавской федерации футбола.

Сборная Норвегии располагается на первом месте в группе I с 15 очками. Молдавия занимает последнюю строчку, в активе команды нет набранных баллов.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Норвегия
11:1
Первый тайм: 5:0
Молдавия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа I
9.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Ullevaal
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Сергей Клещенко
Голы
Норвегия
Феликс Хорн Мюре
(Эрлин Холанн)
6′
Эрлин Холанн
(Феликс Хорн Мюре)
11′
Эрлин Холанн
(Мартин Эдегор)
36′
Эрлин Холанн
(Мартин Эдегор)
43′
Мартин Эдегор
45+1′
Эрлин Холанн
(Давид Меллер Вольфе)
52′
Тело Осгор
67′
Тело Осгор
76′
Тело Осгор
78′
Эрлин Холанн
(Юлиан Рюэрсон)
83′
Тело Осгор
(Эрлин Холанн)
90′
Молдавия
Лео Эстигор
74′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
17
Торбьорн Хеггем
14
Юлиан Рюэрсон
10
Мартин Эдегор
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
73′
4
Лео Эстигор
11
Феликс Хорн Мюре
64′
18
Тело Осгор
9
Эрлин Холанн
90′
Эуне Хеггебе
7
Александр Серлот
64′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
73′
23
Андреас Шельдеруп
Молдавия
12
Кристьян Аврам
2
Олег Рябчук
4
Владислав Бабогло
14
Артур Крэчун
20
Серджу Плэтикэ
9
Йон Николаэску
8
Никита Моцпан
61′
13
Максим Кожокару
11
Михаил Каймаков
58′
88′
6
Кристиан Дрос
7
Артур Ионицэ
46′
19
Даниэль Думбравану
22
Вадим Рацэ
80′
18
Виктор Богачук
17
Виргилиу Постолаки
46′
10
Штефан Бодиштяну
Статистика
Норвегия
Молдавия
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
33
2
Удары в створ
18
0
Угловые
4
1
Фолы
6
10
Судейская бригада
Главный судья
Балаж Берке
(Венгрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти