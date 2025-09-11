Тренер Молдавии покинул пост после разгрома со счетом 1:11

«Мы работали вместе, мы верили и боролись за цвета нашей страны. В жизни бывают взлеты и падения, и я думаю, что пришло время для перемен, решения, которое я считаю правильным как для меня, так и для команды. Желаю национальной сборной успехов в важных матчах, которые пройдут этой осенью», — приводит слова Клещенко пресс-служба молдавской федерации футбола.