ФИФА засчитала ЮАР техническое поражение в отборочной игре на ЧМ

Полузащитник сборной ЮАР Тебохо Мокоэна не имел права выходить в матче против команды Лесото.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) засчитал техническое поражение сборной ЮАР в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Матч сборных ЮАР и Лесото прошел 21 марта и завершился победой южноафриканских футболистов со счетом 2:0. Комитет установил, что полузащитник сборной ЮАР Тебохо Мокоэна не имел права выходить в матче из-за дисквалификации. Сборной ЮАР было засчитано поражение со счетом 0:3. Также Южноафриканская футбольная ассоциация должна будет выплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков. При этом в течение 10 дней южноафриканская организация может подать апелляцию на решение ФИФА.

Тебохо Мокоэна играет за сборную ЮАР с 2018 года, на его счету девять голов в 43 матчах.

Сборная ЮАР потеряла три очка и лидерство в группе C — ее по дополнительным показателям опередила команда Бенина. У команд по 14 очков. На третьем месте идет сборная Нигерии — 11 баллов.

Заключительные встречи отбора пройдут с 10 по 14 октября. На чемпионат мира напрямую выходят лишь команды, занявшие первые места в группах. Лучшие четыре сборные, занявшие вторые места, сыграют во втором квалификационном раунде.