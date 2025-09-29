ФИФА засчитала ЮАР техническое поражение в отборочной игре на ЧМ

Матч сборных ЮАР и Лесото прошел 21 марта и завершился победой южноафриканских футболистов со счетом 2:0. Комитет установил, что полузащитник сборной ЮАР Тебохо Мокоэна не имел права выходить в матче из-за дисквалификации. Сборной ЮАР было засчитано поражение со счетом 0:3. Также Южноафриканская футбольная ассоциация должна будет выплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков. При этом в течение 10 дней южноафриканская организация может подать апелляцию на решение ФИФА.