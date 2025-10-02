Бразилия сенсационно проиграла Марокко на молодежном ЧМ

У марокканцев отличились нападающие Отман Маамма (60') и Яссир Забири (76'). Единственный гол у бразильцев с пенальти забил защитник Яго Теодоро (90+2').
Бразильцы впервые в своей истории не сумели выиграть в первых двух матчах молодежного чемпионата мира. В стартовом матче на турнире они сыграли вничью со сборной Мексики (2:2). В свою очередь марокканцы досрочно стали победителями группы C и обеспечили себе выход в плей-офф — ранее они обыграли испанцев (2:0).
В субботу, 4 октября, сборная Бразилии встретится с командой Испании, которая после двух матчей также имеет в своем активе одно набранное очко. В случае поражения «селесао» впервые в своей истории не выйдут из группы на молодежном мундиале.
Молодежный чемпионат мира по футболу, который проходит в Чили, завершится 20 октября. Действующим победителем турнира является сборная Уругвая.