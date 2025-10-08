Роналду обозначил цели сборной Португалии на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
«Мы должны думать о настоящем, об игре. Конечно, наша цель — поехать на чемпионат мира и победить, но мы должны идти к цели постепенно. Сейчас впереди два домашних матча, и, как сказал тренер Роберто Мартинес в своей речи, мы должны наслаждаться моментом. Мы играем дома, перед нашими болельщиками, и знаем, что, играя дома, мы очень сильны.
Для меня большая честь играть за сборную. Я всегда чувствую, что португальцы на нашей стороне, независимо от того, складывается игра удачно или нет, — они всегда нам помогают. Уверен, что следующие матчи пройдут хорошо, и мы пройдем на чемпионат мира», — цитирует Роналду A Bola.
В субботу, 11 октября, сборная Португалии на своем поле примет Ирландию в матче 3-го тура отборочного турнира на ЧМ-2026. Португалия лидирует в турнирной таблице группы F с 6 очками. После этой игры экс-чемпионы Европы сыграют дома с Венгрией, а в ноябре завершат отборочный турнир матчами против Ирландии в гостях и Армении дома.
В составе сборной Португалии 40-летний Криштиану Роналду провел 223 матча во всех турнирах. В которых забил 141 гол и сделал 45 результативных передач. Вместе с национальной командой он стал победителем Евро-2016 и дважды выиграл Лигу наций (2019, 2025).