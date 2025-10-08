Роналду обозначил цели сборной Португалии на ЧМ-2026

«Мы должны думать о настоящем, об игре. Конечно, наша цель — поехать на чемпионат мира и победить, но мы должны идти к цели постепенно. Сейчас впереди два домашних матча, и, как сказал тренер Роберто Мартинес в своей речи, мы должны наслаждаться моментом. Мы играем дома, перед нашими болельщиками, и знаем, что, играя дома, мы очень сильны.



Для меня большая честь играть за сборную. Я всегда чувствую, что португальцы на нашей стороне, независимо от того, складывается игра удачно или нет, — они всегда нам помогают. Уверен, что следующие матчи пройдут хорошо, и мы пройдем на чемпионат мира», — цитирует Роналду A Bola.