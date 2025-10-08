Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.86

Роналду обозначил цели сборной Португалии на ЧМ-2026

Нападающий саудовского клуба «Аль Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о целях национальной команды на ближайший год.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Мы должны думать о настоящем, об игре. Конечно, наша цель — поехать на чемпионат мира и победить, но мы должны идти к цели постепенно. Сейчас впереди два домашних матча, и, как сказал тренер Роберто Мартинес в своей речи, мы должны наслаждаться моментом. Мы играем дома, перед нашими болельщиками, и знаем, что, играя дома, мы очень сильны.

Для меня большая честь играть за сборную. Я всегда чувствую, что португальцы на нашей стороне, независимо от того, складывается игра удачно или нет, — они всегда нам помогают. Уверен, что следующие матчи пройдут хорошо, и мы пройдем на чемпионат мира», — цитирует Роналду A Bola.

В субботу, 11 октября, сборная Португалии на своем поле примет Ирландию в матче 3-го тура отборочного турнира на ЧМ-2026. Португалия лидирует в турнирной таблице группы F с 6 очками. После этой игры экс-чемпионы Европы сыграют дома с Венгрией, а в ноябре завершат отборочный турнир матчами против Ирландии в гостях и Армении дома.

В составе сборной Португалии 40-летний Криштиану Роналду провел 223 матча во всех турнирах. В которых забил 141 гол и сделал 45 результативных передач. Вместе с национальной командой он стал победителем Евро-2016 и дважды выиграл Лигу наций (2019, 2025).