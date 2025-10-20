Месси обратился к молодежной сборной Аргентины после финала ЧМ

Молодежный чемпионат мира прошел в 24-й раз. На дебютном турнире, прошедшем в Тунисе в 1977 году, победила сборная СССР. Чаще всего побеждали команды Аргентины и Бразилии — по 6 и 5 раз, соответственно. Сборная Марокко победила впервые в своей истории. До этого лишь раз африканская команда побеждала на молодежном мировом первенстве — в 2009 году чемпионами мира стали футболисты сборной Ганы.