Месси обратился к молодежной сборной Аргентины после финала ЧМ

Накануне сборная Аргентины до 20 лет уступила в финале мирового первенства команде Марокко (0:2).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к игрокам молодежной сборной Аргентины после поражения от Марокко в финале чемпионата мира.

«Не вешайте нос, ребята! Вы провели потрясающий турнир. Мы хотели увидеть, как вы поднимаете трофей, но все равно испытываем радость от всего, что вы нам дали, и гордость от того, как вы защищали бело-голубые цвета от всего сердца», — написал аргентинец в социальных сетях.

«Золотой мяч», приз лучшему футболисту молодежного чемпионата мира, получил марокканский полузащитник Отман Маамма, второе место — у его партнера по команде Яссира Забири. Третьим игроком турнира был признан аргентинец Мильтон Дельгадо. Лучшим бомбардиром турнира стал футболист сборной США Бенджамин Кремаски.

Молодежный чемпионат мира прошел в 24-й раз. На дебютном турнире, прошедшем в Тунисе в 1977 году, победила сборная СССР. Чаще всего побеждали команды Аргентины и Бразилии — по 6 и 5 раз, соответственно. Сборная Марокко победила впервые в своей истории. До этого лишь раз африканская команда побеждала на молодежном мировом первенстве — в 2009 году чемпионами мира стали футболисты сборной Ганы.