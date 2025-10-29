Саудовская Аравия хочет построить стадион на крыше небоскреба

Проект первого в мире «небесного стадиона» оценивается в 1 млрд долларов. Арена, рассчитанная на 46 тыс. зрителей, будет полностью работать от энергии солнца и ветра. Строительство стадиона в городе будущего Неом планируется начать в 2027 году и завершить его за пять лет.