Саудовская Аравия хочет построить стадион на крыше небоскреба

Проект первого в мире «небесного стадиона» оценивается в 1 млрд долларов. Арена, рассчитанная на 46 тыс. зрителей, будет полностью работать от энергии солнца и ветра. Строительство стадиона в городе будущего Неом планируется начать в 2027 году и завершить его за пять лет.
В декабре 2024 года Конгресс ФИФА утвердил Саудовскую Аравию местом проведения ЧМ-2034. В заявке страны указаны 15 стадионов в пяти городах, включая одну арену в Неоме, которая примет матчи группового этапа и несколько матчей плей-офф. Является ли «небесный стадион» частью этой заявки, пока официально не подтверждено.
Неом — масштабный проект умного города и экономической зоны будущего на северо-западе Саудовской Аравии, на побережье Красного моря, у границы с Египтом и Иорданией. На его строительство выделено 500 млрд долларов. Центральным элементом Неома должен стать 170-километровый линейный «зеркальный небоскреб» длиной, рассчитанный на девять миллионов жителей.
В 2023 году в Саудовской Аравии появился одноименный футбольный клуб, который в прошлом сезоне вышел в Про-лигу. Он базируется в городе Табук, расположенном в 150 километрах от места строительства Неома. На данный момент «Неом» занимает восьмое место, отставая от лидирующего «Аль-Насра» на восемь очков.