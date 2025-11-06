Инфантино объяснил, зачем стал президентом ФИФА

Напомним, трогать Кубок мира по футболу голыми руками могут президент ФИФА, действующие главы государств и члены национальных команд, выигравших чемпионат мира. Кроме того, к нему разрешен доступ руководству ФИФА, но в целом кубок перевозится в специальном сейфе и находится под охраной.
5 ноября Инфантино выступил на Американском бизнес-форуме. В мероприятии также участвовали форвард «Интер Майами» Лионель Месси и президент США Дональд Трамп.
Трамп в шутку сказал, что он баллотировался на второй срок, чтобы быть у власти во время чемпионата мира-2026.
«Я хотел быть президентом, когда будет чемпионат мира — и посмотри, что случилось, Джанни. Я президент, и у нас есть чемпионат мира», — сказал Трамп, обращаясь к Инфантино.
Инфантино ответил на реплику президента США.
«Я понял, что если когда-нибудь захочу прикоснуться к Кубку мира, мне придется стать президентом ФИФА», — приводит слова Инфантино USA Today.
Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. В турнире впервые примут участие 48 национальных команд.