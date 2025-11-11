Ричмонд
Ламин Ямаль исключен из заявки сборной Испании

Федерация футбола Испании опубликовала заявление, в котором выразила недовольство из-за медобследования Ямаля, которое не было согласовано с национальной командой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Медицинская служба Королевской федерации футбола Испании выражает своё удивление и тревогу, узнав, что 10 ноября, в день начала официального тренировочного сбора с национальной командой, Ламин Ямаль прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения лобкового дискомфорта. Эта процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной команды, который узнал о подробностях только из отчета, полученного вчера вечером в 22:40, в котором содержалась рекомендация врача об отдыхе в течение 7−10 дней», — говорится в заявлении.

«Учитывая сложившуюся ситуацию и неизменно ставя здоровье, безопасность и благополучие игрока в приоритет, Королевская федерация футбола Испании приняла решение освободить игрока от этого вызова. Мы верим в его успешное выздоровление и желаем ему скорейшего и полного выздоровления», — добавила пресс-служба федерации.

Сборная Испании 15 ноября в отборе на чемпионат мира 2026 года в гостях сыграет с командой Грузии, а 18 ноября примет Турцию. Сборная Испании занимает первое место в группе Е в отборе на ЧМ-2026, набрав 12 очков в четырех матчах.

На счету 18-летнего вингера «Барселоны» Ямаля 23 матча за сборную Испании и шесть голов. В 2024 году молодой футболист вместе с национальной командой стал чемпионом Европы.

В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.

В 12 матчах чемпионата Испании «Барселона» набрала 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице, на 3 балла отставая от лидирующего «Реала». В субботу, 21 ноября, каталонцы дома сыграют с «Атлетиком» из Бильбао.

