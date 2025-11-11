Ламин Ямаль исключен из заявки сборной Испании

«Медицинская служба Королевской федерации футбола Испании выражает своё удивление и тревогу, узнав, что 10 ноября, в день начала официального тренировочного сбора с национальной командой, Ламин Ямаль прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения лобкового дискомфорта. Эта процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной команды, который узнал о подробностях только из отчета, полученного вчера вечером в 22:40, в котором содержалась рекомендация врача об отдыхе в течение 7−10 дней», — говорится в заявлении.