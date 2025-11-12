Андрей Шевченко считает, что Украине необходимо выйти на ЧМ-2026

«Для нас невероятно важно выйти в финальную часть чемпионата мира. Здесь есть два ключевых аспекта. Во-первых, очень важно представлять нашу страну на международной арене и напомнить миру, что Украина существует», — цитирует Шевченко The Mirror.
«Во-вторых, это великое спортивное достижение. Нам это удавалось лишь однажды, в 2006 году, и мы хотели бы повторить этот успех. Это было бы великим достижением для игроков, шансом заявить о себе на международном уровне, а также укрепило бы нас как федерацию, ведь такой успех способствует общему развитию украинского футбола», — добавил экс-форвард «Милана».
После четырех туров подопечные Сергея Реброва занимают второе место в группе D, имея 7 очков. Впереди сборная Франции, которая набрала 10 баллов. Исландия имеет 4 пункта, а Азербайджан — только 1. В ноябре команда Украины проведет матчи против французов и исландцев.
Андрей Шевченко известен по выступлениям за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси». В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча». В 2012 году Шевченко завершил игровую карьеру и спустя несколько лет, после неудачного захода в политику, начал тренерскую деятельность. С 2016-го по 2021 год он возглавлял сборную Украины, а в сезоне-2021/22 два месяца пробыл главным тренером «Дженоа».
В 2024 году Шевченко начал карьеру футбольного функционера и единогласно был избран президентом УАФ.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран.