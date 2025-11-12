Андрей Шевченко считает, что Украине необходимо выйти на ЧМ-2026

«Во-вторых, это великое спортивное достижение. Нам это удавалось лишь однажды, в 2006 году, и мы хотели бы повторить этот успех. Это было бы великим достижением для игроков, шансом заявить о себе на международном уровне, а также укрепило бы нас как федерацию, ведь такой успех способствует общему развитию украинского футбола», — добавил экс-форвард «Милана».