Германия в отборе на ЧМ, матч лидеров женского волейбола: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях пятницы, 14 ноября, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Теннис. Мужчины. Итоговый турнир АТР. Группа Бьорна Борга. Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5)

16:00 Где смотреть: «Кинопоиск», паблик VK.

В третьем туре группового этапа Итогового турнира АТР сыграют вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятый номер мирового рейтинга Бен Шелтон из США.

Счет личных встреч между теннисистами 7−1 в пользу 24-летнего Синнера. В этом году итальянец обыграл Шелтона в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, в четвертьфинале Уимблдона и в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.

Действующий победитель турнира Синнер уже обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира АТР, где сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором. Шелтон, наоборот, потерял шансы на выход из группы. С точки зрения интриги матч ничего не решает, но Синнер настроен пройти групповой этап без поражений. У Шелтона осталась последняя возможность одержать хотя бы одну победу в Турине.

Волейбол. Женщины. Суперлига. Предварительный этап. 8-й тур. «Уралочка-НТМК» — «Динамо Ак-Барс»

14:00 Где смотреть: Okko Спорт.

В матче 8-го тура женской волейбольной Суперлиги сыграют сильнейшие клубы чемпионата. «Уралочка-НТМК» на своей площадке примет «Динамо Ак-Барс».

В текущем сезоне «Уралочка- НТМК» после 7 туров занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги. Команда одержала четыре победы и потерпела три поражения. На своей площадке «Уралочка-НТМК» выиграла все матчи и не собирается уступать сильному сопернику.

«Динамо Ак-Барс» лидирует в турнирной таблице женской Суперлиги. Команда идет без поражений. За 7 матчей казанский клуб отдал соперникам лишь три партии. Подопечные Зорана Терзича могут продлить победную серию и увезти очки из Екатеринбурга.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз»

22:00. Где смотреть: в тематических сообществах в VK.

В рамках выездной серии НХЛ «Нэшвилл» сыграет против «Питтсбурга» в Стокгольме.

«Нэшвилл» в 18 матчах регулярного чемпионата одержал лишь пять побед при 13 поражениях, что делает команду одной из худших коллективов лиги на данный момент. «Нэшвилл» идет на серии из пяти поражений подряд и попытается показать достойную игру в матче с «Питтсбургом».

«Питтсбург» с Евгением Малкиным в составе начал сезон с побед, однако в пяти последних встречах команда потерпела четыре поражения. «Пингвинз» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. 39-летний Малкин в 17 встречах набрал 21 (3+18) очко. Какая команда одержит победу в Стокгольме? Ответ узнаем уже сегодня.

Футбол. Отбор на ЧМ-2026. Европа. 5-й тур. Группа А. Люксембург — Германия

22:45 Где смотреть: Okko Спорт.

В рамках отбора на чемпионат мира 2026 года Люксембург на своем поле примет сборную Германии.

Люксембург находится на последнем месте в группе А без набранных очков. Команда в четырех матчах пропустила 10 мячей и смогла лишь однажды поразить ворота в игре с Северной Ирландией (1:3).

Сборная Германии занимает первое место в турнирной таблице группы А, имея одинаковое количество очков со Словакией (9). Подопечные Юлиана Нагельсмана должны побеждать Люксембург, чтобы улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. Это является ключевым показателем при равном количестве очков в таблице. В последнем туре Германия вновь встретится со Словакией, которая уже успела огорчить немцев на старте отбора (2:0).

Также сегодня, 14 ноября, в рамках отбора на ЧМ сборная Польши на своем поле примет Нидерланды. Словакия на выезде сыграет с Северной Ирландией. Хорватия примет Фарерские острова.

Трансляции всех матчей доступны в Okko Спорт.


