Германия в отборе на ЧМ, матч лидеров женского волейбола: что смотреть сегодня

Действующий победитель турнира Синнер уже обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира АТР, где сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором. Шелтон, наоборот, потерял шансы на выход из группы. С точки зрения интриги матч ничего не решает, но Синнер настроен пройти групповой этап без поражений. У Шелтона осталась последняя возможность одержать хотя бы одну победу в Турине.