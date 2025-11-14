Тренер Ирландии раскрыл, что сказал Роналду после его удаления

Напомним, сборная Португалии на выезде уступила Ирландии в матче отбора на ЧМ-2026 (0:2).
У победителей дубль на счету нападающего Троя Пэрротта — нападающий АЗ отличился на 17-й и 45-й минутах.
На 59-й минуте матча Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем защитника ирландской сборной Дару О’Ши. Эта карточка для 40-летнего звездного форварда стала первой в карьере за 226 матчей в составе Сборной Португалии.
«Ну, он просто сказал, что я слишком давил на него, а он доминировал, он тут главный. И еще он спросил, был ли я счастлив, что он получил красную. Я сказал, что, конечно же, я счастлив, ведь лучший игрок Португалии уходит. Но я тут ни при чем. Он сам во всем виноват», — приводит слова Хадльгримссона «Okko Спорт».
Сборная Португалии лидирует в турнирной таблице группы F с 10 очками. На втором месте располагается команда Венгрии (8 баллов), на третьем — Ирландия (7) и замыкает таблице сборная Армении (3). В последнем туре Португалии примет Армению, а ирландцы на выезде сыграют с Венгрией. Матчи пройдут 16 ноября.