Главный тренер Германии ждет атакующей игры от Люксембурга

Напомним, сборная Германии сегодня, 14 ноября, на выезде встретится с Люксембургом.
«Полагаю, что в этот раз Люксембург постарается сыграть с чуть большим акцентом на атаку. Не думаю, что сейчас они станут так же сильно отступать назад, как это было в прошлом матче, когда им 70 минут пришлось играть в меньшинстве», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.
В первой встрече с Люксембургом сборная Германии на своем поле разгромила соперника, забив четыре гола в ворота гостей.
Германия занимает первое место в турнирной таблице группы А, имея одинаковое количество очков со Словакией (9). Немцы опережают словаков по разнице забитых и пропущенных мячей. В случае победы Германии над Люксембургом и победы Словакии над Северной Ирландией в этом туре. В следующем раунде немцам в игре со словаками достаточно будет ничьей для выхода на ЧМ-2026. В первой встрече Германия уступила Словакии на выезде со счетом 0:2.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.