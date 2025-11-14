Юрген Клопп возвращается. Он станет экспертом на ТВ

Клопп станет экспертом на Magenta TV. Он будет работать аналитиком на матчах ЧМ-2026. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
«Вы все говорили об этом, но я не мог себе этого представить. Я думал, что не буду скучать. Но мой зуд продолжается. Я снова хочу быть близок к игре.
Но не как тренер! Газон снова под ногами, атмосфера стадиона будоражит. Я снова на бровке! На этот раз — в роли эксперта для Magenta TV», — сказал Клопп в ролике, опубликованном в соцсетях.
Напомним, в июне 2024 года Юрген Клопп покинул «Ливерпуль», где работал на протяжении восьми с половиной лет. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА. В общей сложности «Ливерпуль» провел под руководством Клоппа 489 матчей, в которых одержал 304 победы при 100 ничьих и 85 поражениях. Ранее Клопп тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».
В январе этого года 58-летний Клопп возглавил глобальное футбольное подразделение «Ред Булл». Также он работал в комиссии по развитию немецкого футбола.