Юрген Клопп возвращается. Он станет экспертом на ТВ

«Вы все говорили об этом, но я не мог себе этого представить. Я думал, что не буду скучать. Но мой зуд продолжается. Я снова хочу быть близок к игре.



Но не как тренер! Газон снова под ногами, атмосфера стадиона будоражит. Я снова на бровке! На этот раз — в роли эксперта для Magenta TV», — сказал Клопп в ролике, опубликованном в соцсетях.