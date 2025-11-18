Ник Вольтемаде забил в третьем матче подряд за сборную Германии

Сборная Германии набрала 15 очков в 6 матчах и заняла 1-е место в группе А. Подопечные Нагельсмана обеспечили себе участие в финальной части ЧМ-2026. Команда Словакии с 12 очками стала 2-й по итогам группового этапа и сыграет в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира.