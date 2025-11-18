Ник Вольтемаде забил в третьем матче подряд за сборную Германии

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась разгромной победой немецкой сборной. В составе команды Юлиана Нагельсмана отличились Ник Вольтемаде (18-я минута), Серж Гнабри (29), Лерой Сане (36, 41), Ридле Баку (67) и Ассан Уэдраого (79), который дебютировал за национальную команду.
Нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде отличился в трех матчах подряд за национальную команду. Ранее футболист забил два мяча в матче с Люксембургом (2:0) и поразил ворота Северной Ирландии (1:0).
Сборная Германии набрала 15 очков в 6 матчах и заняла 1-е место в группе А. Подопечные Нагельсмана обеспечили себе участие в финальной части ЧМ-2026. Команда Словакии с 12 очками стала 2-й по итогам группового этапа и сыграет в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира.
Впервые на чемпионате мира 2026 года сыграют 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.
В октябре Ник Вольтемаде стал самым подорожавшим игроком АПЛ по версии интернет-портала Transfermarkt. Рыночная стоимость немецкого форварда возросла на €35 млн и составляет €65 млн.
Юлиан Нагельсманн
Франческо Кальцона
Ник Вольтемаде
(Йозуа Киммих)
18′
Серж Гнабри
(Леон Горецка)
29′
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
36′
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
41′
Ридле Баку
(Серж Гнабри)
67′
Ассан Уэдраого
(Лерой Сане)
79′
1
Оливер Бауманн
19
Лерой Сане
20
Серж Гнабри
11
Ник Вольтемаде
4
Джонатан Та
70′
8
Леон Горецка
6
Йозуа Киммих
64′
2
Малик Тшау
70′
22
Давид Раум
72′
18
Натаниэль Браун
17
Флориан Вирц
77′
9
Ассан Уэдраого
15
Нико Шлоттербек
64′
23
Ридле Баку
5
Александр Павлович
46′
13
Феликс Нмеча
1
Мартин Дубравка
16
Давид Ганцко
22
Станислав Лоботка
7
Лео Сауэр
14
Милан Шкриньяр
4
Адам Оберт
6
Норберт Дьембер
46′
5
Любомир Шатка
21
Матуш Беро
24′
19
Томаш Риго
8
Ондрей Дуда
46′
18
Иван Шранц
15
Давид Стрелец
67′
11
Томаш Бобчек
20
Давид Дюриш
82′
2
Петер Пекарик
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти