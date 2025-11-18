Отборочные на ЧМ в Европе и Азии, матчи КХЛ: что посмотреть сегодня

Клуб «Динамо» Москва прервал трехматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Сибирь» со счетом 3:2 в предыдущем матче. Москвичи в домашних матчах одни из самых не результативных в КХЛ. При этом в текущем чемпионате суммарно они пропустили только 67 шайб. У них хорошая игра в большинстве и одна из самых лучших реализаций бросков по воротам в лиге. Стоит отметить, что предстоящее московское дерби будет для «Динамо» особенным, ведь накануне в отставку ушел главный тренер команды — Алексей Кудашов. Его обязанности сейчас исполняет Вячеслав Козлов.