Отборочные на ЧМ в Европе и Азии, матчи КХЛ: что посмотреть сегодня

Отборочные матчи Европы на чемпионат мира — 2026. Испания — Турция
Где смотреть: Okko.
Расписание ЧМ-2026 — Европа 18 ноября:
- Испания — Турция в 22:45 мск
- Бельгия — Лихтенштейн в 22:45 мск
- Болгария — Грузия в 22:45 мск
- Шотландия — Дания в 22:45 мск
- Косово — Швейцария в 22:45 мск
- Австрия — Босния и Герцеговина в 22:45 мск
- Румыния — Сан-Марино в 22:45 мск
- Беларусь — Греция в 22:45 мск
- Уэльс — Северная Македония в 22:45 мск
- Швеция — Словения в 22:45 мск
Испания в своей группе была однозначным фаворитом. С первого тура подопечные Луиса де ла Фуэнте не потеряли пока ни одного очка, но окончательную путевку в финал чемпионата мира пока себе не обеспечили. Турция на втором месте и отстает на три очка. Разница голов при этом в пользу Испании.
Турции для первого места нужно побеждать с разницей в восемь голов. Команда показывает себя достойно и оформила уже три победы подряд. Коллектив Винченцо Монтеллы сформировался путем отбора на высоком уровне. На первый взгляд противостояние Испании казалось невозможным, но сейчас у Турции есть шанс успешно противостоять фавориту.
Отборочные матчи Азии на чемпионат мира — 2026. 5-й тур, Ирак — ОАЭ
Единственный матч отбора 18 ноября состоится между командами Ирака и ОАЭ в 19:00 мск.
Сборная Ирака находится в отличной форме и не проигрывает уже шесть матчей. Сначала команда выдала серию из четырех побед подряд, а вот с Саудовской Аравией и с ОАЭ на выезде сыграла вничью. Результат последней встречи облегчит борьбу сборной Ирака в предстоящем домашнем матче.
Сборная ОАЭ не смогла обыграть Ирак в своем домашнем матче, несмотря на то, что считалась фаворитом. Теперь уже на выезде команда будет пытаться взломать оборону соперника.
Матчи КХЛ
Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.
18 ноября состоятся семь матчей Континентальной хоккейной лиги. Расписание выглядит так:
- «Автомобилист» — «Нефтехимик» в 17:00 мск
- «Трактор» — «Металлург» в 17:00 мск
- «Лада» — «Авангард» в 18:00 мск
- «Ак Барс» — ЦСКА в 19:00 мск
- «Северсталь» — «Динамо» Минск в 19:30 мск
- «Торпедо» — «Адмирал» в 19:30 мск
- «Динамо» Москва — «Спартак» в 19:30 мск
Клуб «Динамо» Москва прервал трехматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Сибирь» со счетом 3:2 в предыдущем матче. Москвичи в домашних матчах одни из самых не результативных в КХЛ. При этом в текущем чемпионате суммарно они пропустили только 67 шайб. У них хорошая игра в большинстве и одна из самых лучших реализаций бросков по воротам в лиге. Стоит отметить, что предстоящее московское дерби будет для «Динамо» особенным, ведь накануне в отставку ушел главный тренер команды — Алексей Кудашов. Его обязанности сейчас исполняет Вячеслав Козлов.
«Спартак» в прошлом матче проиграл «Северстали» со счетом 3:4. Подопечные Алексея Жамнова в числе самых пропускающих в этом сезоне — на их счету 88 шайб. Нейтрализация большинства у команды тоже не очень — по этому показателю «Спартак» второй с конца. Зато бригада большинства у москвичей работает эффективно — 28% реализации. Добавим, что команда также одна из худших по блокированным броскам (355), но при этом одна из лучших на точке вбрасывания (52,99%).