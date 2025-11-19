Определились участники стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе

16 сборных примут участие в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2026.
Команды будут распределены на четыре корзины: 12 сборных, занявших вторые места в отборе, и четыре победителя групп Лиги наций, которые финишировали в своих группах квалификации ниже второй строчки.
Стыковые матчи проводятся в формате одной игры на выбывание. Команды из первой корзины проведут матчи с командами из четвертой, а затем победители встретятся с победителями пар между 2-й и 3-й корзинами. Жеребьевка состоится в четверг, 20 ноября. Матчи пройдут 26-го и 31 марта.
Корзина 1: Италия, Дания, Турция, Украина;
Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия;
Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово;
Корзина 4: Македония, Швеция, Румыния, Северная Ирландия.
На данный момент участие в чемпионате мира гарантировали 42 сборные: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Шотландия, Австрия, Бельгия, Кюрасао, Панама и Гаити.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных.