Определились участники стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе

Стыковые матчи проводятся в формате одной игры на выбывание. Команды из первой корзины проведут матчи с командами из четвертой, а затем победители встретятся с победителями пар между 2-й и 3-й корзинами. Жеребьевка состоится в четверг, 20 ноября. Матчи пройдут 26-го и 31 марта.