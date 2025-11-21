Гаттузо высказался о соперниках Италии в стыках за выход на ЧМ

Напомним, сборная Италии в сполуфинале плей-офф за выход на чемпионат мира по футболу сыграет с Северной Ирландией. Встреча пройдет 26 марта.
«Северная Ирландия? Физически сильная команда, они никогда не сдаются. Нам придется бороться, я говорю об этом уже три месяца. Мы знали, что нам придется проходить через плей-офф. Это путь, который нам нужно улучшать, но мы смотрим в будущее с уверенностью», — приводит слова Гаттузо Sky Sports.
Всего на ЧМ-2026 осталось распределить шесть путевок: четыре в зоне УЕФА и две в остальных конфедерациях.
В случае победы в полуфинале плей-офф над Северной Ирландией сборная Италии в финале встретится с победителем в противостоянии Уэльса и Боснии и Герцеговины.
На данный момент участие в чемпионате мира гарантировали 42 сборные: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Шотландия, Австрия, Бельгия, Кюрасао, Панама и Гаити.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных.