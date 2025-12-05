Ричмонд
Дональд Трамп получит Премию мира ФИФА на жеребьевке ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп получит от Международной федерации футбола (ФИФА) Премию мира на жеребьевке финальной части чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает издание Politico.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, Трамп примет участие в церемонии жеребьевки, которая пройдет сегодня, 5 декабря, в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне.

Ожидается, что двухчасовое мероприятие откроет выступление Андреа Бочелли — одного из любимых оперных исполнителей Трампа. Затем слово возьмет глава ФИФА Джанни Инфантино, который представит Трампа как лауреата Премии мира, после чего президент США поднимется на сцену, примет награду и выступит с речью. Официальная церемония жеребьевки завершится выступлением группы Village People с хитом YMCA, который считается визитной карточкой американского президента.

Ранее сообщалось, что в церемонии жеребьевки примут участие Уэйн Гретцки и Шакил О'Нил.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.