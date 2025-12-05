Дональд Трамп получит Премию мира ФИФА на жеребьевке ЧМ-2026

По информации источника, Трамп примет участие в церемонии жеребьевки, которая пройдет сегодня, 5 декабря, в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне.
Ожидается, что двухчасовое мероприятие откроет выступление Андреа Бочелли — одного из любимых оперных исполнителей Трампа. Затем слово возьмет глава ФИФА Джанни Инфантино, который представит Трампа как лауреата Премии мира, после чего президент США поднимется на сцену, примет награду и выступит с речью. Официальная церемония жеребьевки завершится выступлением группы Village People с хитом YMCA, который считается визитной карточкой американского президента.
Ранее сообщалось, что в церемонии жеребьевки примут участие Уэйн Гретцки и Шакил О'Нил.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.