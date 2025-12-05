Дональд Трамп получит Премию мира ФИФА на жеребьевке ЧМ-2026

Ожидается, что двухчасовое мероприятие откроет выступление Андреа Бочелли — одного из любимых оперных исполнителей Трампа. Затем слово возьмет глава ФИФА Джанни Инфантино, который представит Трампа как лауреата Премии мира, после чего президент США поднимется на сцену, примет награду и выступит с речью. Официальная церемония жеребьевки завершится выступлением группы Village People с хитом YMCA, который считается визитной карточкой американского президента.