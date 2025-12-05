Жеребьевка ЧМ-2026, матчи Овечкина и Головина: что смотреть сегодня

Футбол. Жеребьевка чемпионата мира 2026
18:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Сегодня состоится жеребьевка чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Мероприятие пройдет в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. В финальной части турнира впервые в истории примут участие 48 сборных, которые будут распределены по 12 квартетам. Известно, что ФИФА развела первую-вторую и третью-четвертую сборные рейтинга по разным сторонам сетки. Это называют теннисным принципом: Испания и Аргентина как первые двое сеяных, Франция и Англия — вторая такая пара. Если они выиграют свои группы, займут такие позиции в сетке, что не пересекутся вплоть до финала. Хотя испанцы с французами, например, столкнуться раньше смогут.
Интересно, каким будет состав групп предстоящего мирового первенства? Какие сборные войдут в так называемую группы смерти? Обо всем этом можно узнать, посмотрев сегодня прямую трансляцию на «Матч ТВ».
Российская Премьер-лига. 18-й тур. «Ахмат» — «Оренбург»
19:00. Где смотреть: «Матч Премьер».
В Грозном стартует программа 18-го тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Станислава Черчесова примут на своем поле занимающий 14-е место в турнирной таблице «Оренбург». В прошлые выходные «Ахмат» уверенно разобрался с «Динамо». И наверняка в последнем матче в календарном году грозненцам захочется одержать победу.
В сезоне-2025/26 команды встретятся между собой уже в четвертый раз. Матч первого круга завершился вничью — 2:2. А обе встречи в рамках Кубка России завершились в пользу «Оренбурга». Какая из команд окажется сильнее сегодня в Грозном?
Баскетбол. Регулярный чемпионат Единой лиги. «Локомотив-Кубань» — ЦСКА
19:55. Где смотреть: «Матч Игра».
Сегодня состоится увлекательный матч в российском баскетболе. Армейцам предстоит выездной поединок в Краснодаре с одним из принципиальных соперников. Железнодорожники победили в пяти последних матчах чемпионата. Последние успехи позволили «Локомотиву-Кубани» в турнирной таблице подняться на третью строчку. У краснодарцев такое же количество побед как у ЦСКА и УНИКСа — десять, но им они уступают по дополнительным показателям. ЦСКА подходит к поединку в статусе лидера чемпионата, но в ноябре клуб уступил одному из прямых конкурентов — УНИКС в Казани добыл победу с разницей в одной очко (76:75).
В последнем очном матче с ЦСКА «Локомотив-Кубань» проиграл с разницей в 40 очков (64:104). Смогут ли краснодарцы сделать вывод из того неудачного матча? Сегодня болельщиков ожидает яркое противостояние в Краснодаре.
Футбол. Лига 1. 15-й тур. «Брест» — «Монако»
21:00. Где смотреть: Okko.
В минувшем туре монегаски дома одержали победу со счетом 1:0 над «ПСЖ». Победный гол с передачи Александра Головина забил японец Минамино. «Монако» в этом сезоне не может похвастаться стабильными результатами — команда занимает лишь 7-е место в турнирной таблице. Сегодня Головину с партнерами предстоит непростой выезд в Брест. Местная команда находится на 11-м месте, но всегда готова преподнести сюрприз фаворитам. Тем более «Брест» одержал две победы подряд в Лиге 1. В домашнем матче «пираты» одолели «Мец» со счетом 3:2 а затем на выезде взяли верх над «Страсбуром» (2:1).
«Брест» проиграл «Монако» в 6 из 7 последних матчей. Какая из команд окажется сильнее сегодня?
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз»
06:00 (в ночь на субботу). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В минувшем матче «Вашингтон» в гостях не оставил шансов «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:1). В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин. Россиянин забросил уже 14 шайб в 28 матчах. Победа над «акулами» позволила столичной команде возглавить Восточную конференцию. Сегодня «Вашингтону» предстоит еще один матч в Калифорнии. На сей раз с одним из лидеров Запада — «Анахаймом». «Утки» семь матчей подряд чередуют победы и поражения. В последнем матче с «Чикаго» команда уступила со счетом 3:5.
В последних пяти матчах в рамках регулярного чемпионата НХЛ неизменно побеждал «Вашингтон». Сможет ли и сегодня команда Александра Овечкина одолеть крепкого соперника на его льду?