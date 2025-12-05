Жеребьевка ЧМ-2026, матчи Овечкина и Головина: что смотреть сегодня

Сегодня состоится жеребьевка чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Мероприятие пройдет в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. В финальной части турнира впервые в истории примут участие 48 сборных, которые будут распределены по 12 квартетам. Известно, что ФИФА развела первую-вторую и третью-четвертую сборные рейтинга по разным сторонам сетки. Это называют теннисным принципом: Испания и Аргентина как первые двое сеяных, Франция и Англия — вторая такая пара. Если они выиграют свои группы, займут такие позиции в сетке, что не пересекутся вплоть до финала. Хотя испанцы с французами, например, столкнуться раньше смогут.



Интересно, каким будет состав групп предстоящего мирового первенства? Какие сборные войдут в так называемую группы смерти? Обо всем этом можно узнать, посмотрев сегодня прямую трансляцию на «Матч ТВ».