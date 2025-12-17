Нигерия требует изменить состав участников отбора ЧМ-2026

В решающем матче африканского отбора сборная Нигерии проиграла ДР Конго (1:1, пен. 3:4) и тем самым лишилась путевки в межконтинентальный раунд плей‑офф. Нигерийцы пытаются оспорить правомерность выхода ДР Конго в стыковые матчи, утверждая, что в отборочных матчах играли от шести до девяти игроков, не имеющих права выступать за сборную этой страны.
«Согласно правилам ФИФА, если у вас есть паспорт данной страны, вы имеете право участвовать в соревнованиях. С этой точки зрения они имеют право участвовать, поэтому ФИФА дала добро. Но мы утверждаем, что ФИФА была введена в заблуждение и выдала им разрешение вопреки законодательным нормам ДР Конго. Согласно конголезским правилам, у вас не может быть двойного гражданства. Мы утверждаем, что было мошенничество.
Есть игроки, которые получили свое гражданство всего за три месяца. Поэтому для нас это считается нарушением правил. Именно поэтому мы приняли такое решение. Многие из них имеют европейские паспорта, некоторые — французские, некоторые — голландские. Правила предельно ясны. Сейчас мы ничего не можем сказать, но мы направили свой протест в ФИФА», — сказал генеральный секретарь NFF Мохаммед Сануси.
Лишь 6 из 16 игроков сборной ДР Конго, принимавших участие в матче с Нигерией, родились на территории этой страны. Остальные игроки являются уроженцами европейских стран: Франции, Бельгии, Англии и Швейцарии. Если ФИФА удовлетворит жалобу нигерийской стороны, то результат матча может быть пересмотрен и сборная Нигерии получит место в межконтинентальном раунде плей‑офф.
Сборная ДР Конго разыграет путевку на ЧМ-2026 с победителем матча Ямайка — Новая Каледония. Встреча пройдет 31 марта в Гвадалахаре (Мексика).