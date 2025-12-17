Нигерия требует изменить состав участников отбора ЧМ-2026

«Согласно правилам ФИФА, если у вас есть паспорт данной страны, вы имеете право участвовать в соревнованиях. С этой точки зрения они имеют право участвовать, поэтому ФИФА дала добро. Но мы утверждаем, что ФИФА была введена в заблуждение и выдала им разрешение вопреки законодательным нормам ДР Конго. Согласно конголезским правилам, у вас не может быть двойного гражданства. Мы утверждаем, что было мошенничество.



Есть игроки, которые получили свое гражданство всего за три месяца. Поэтому для нас это считается нарушением правил. Именно поэтому мы приняли такое решение. Многие из них имеют европейские паспорта, некоторые — французские, некоторые — голландские. Правила предельно ясны. Сейчас мы ничего не можем сказать, но мы направили свой протест в ФИФА», — сказал генеральный секретарь NFF Мохаммед Сануси.