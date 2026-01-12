Ричмонд
Доминик Гашек призвал лишить США ЧМ по футболу из-за Венесуэлы

Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек раскритиковал США из-за вторжения в Венесуэлу и призвал лишить страну права проведения чемпионата мира по футболу 2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По словам Доминика Гашека, страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам, не должна проводить крупные мероприятия.

«Я поддерживаю это [лишение США права принимать чемпионат мира — прим. ред]. То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия», — написал Гашек в своих соцсетях.

Чемпионат мира по футболу 2026 года должен пройти в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Напомним, чех также резко критиковал действия России по отношению к Украине и осуждал Национальную хоккейную лигу (НХЛ), потому что она не запрещала российским игрокам выступать в клубах Канады и США.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов и заявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро из страны.