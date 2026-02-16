Винисиус назвал самые сильные сборные в преддверии ЧМ-2026

Напомним, чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Финальный матч пройдет на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).
«Лучшие сборные перед чемпионатом мира? Их много. Мне нравится, как играют Португалия, Испания, Франция и Аргентина. Эти четыре команды — лучшие, они практически не изменились с последнего чемпионата мира», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra в соцсетях.
Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины. В финале турнира в 2022 году аргентинцы обыграли сборную Франции — 3:3 (4:2 пен.). Сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале Англию (2:1). Национальная команда Португалии в прошлом году во второй раз в истории выиграла Лигу наций УЕФА. В финале португальцы были сильнее Испании — 2:2 (5:3 пен.). Сборная Франции одержала победу на ЧМ-2018, который прошел в России.
Сборная Бразилии по футболу выиграла чемпионат мира пять раз. Последний раз бразильцы одержали победу на ЧМ-2002. В 2018-м и 2022 году Бразилия вылетела на стадии ¼ финала.
В мае 2025 года национальную команду Бразилии возглавил экс-наставник «Реала» Карло Анчелотти. Он будет руководить сборной до окончания ЧМ-2026. По информации The Athletic, 66-летний итальянский специалист продлит контракт со сборной Бразилии на четыре года.