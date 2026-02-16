Винисиус назвал самые сильные сборные в преддверии ЧМ-2026

Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины. В финале турнира в 2022 году аргентинцы обыграли сборную Франции — 3:3 (4:2 пен.). Сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале Англию (2:1). Национальная команда Португалии в прошлом году во второй раз в истории выиграла Лигу наций УЕФА. В финале португальцы были сильнее Испании — 2:2 (5:3 пен.). Сборная Франции одержала победу на ЧМ-2018, который прошел в России.