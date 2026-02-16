Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.97
П2
3.60
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.18
X
6.04
П2
1.39
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Винисиус назвал самые сильные сборные в преддверии ЧМ-2026

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус в преддверии чемпионата мира по футболу рассказал, какие сборные считает самыми сильными.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Финальный матч пройдет на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

«Лучшие сборные перед чемпионатом мира? Их много. Мне нравится, как играют Португалия, Испания, Франция и Аргентина. Эти четыре команды — лучшие, они практически не изменились с последнего чемпионата мира», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra в соцсетях.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины. В финале турнира в 2022 году аргентинцы обыграли сборную Франции — 3:3 (4:2 пен.). Сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале Англию (2:1). Национальная команда Португалии в прошлом году во второй раз в истории выиграла Лигу наций УЕФА. В финале португальцы были сильнее Испании — 2:2 (5:3 пен.). Сборная Франции одержала победу на ЧМ-2018, который прошел в России.

Сборная Бразилии по футболу выиграла чемпионат мира пять раз. Последний раз бразильцы одержали победу на ЧМ-2002. В 2018-м и 2022 году Бразилия вылетела на стадии ¼ финала.

В мае 2025 года национальную команду Бразилии возглавил экс-наставник «Реала» Карло Анчелотти. Он будет руководить сборной до окончания ЧМ-2026. По информации The Athletic, 66-летний итальянский специалист продлит контракт со сборной Бразилии на четыре года.