СМИ: Хайкин станет первым номером сборной Норвегии на ЧМ

«Хайкин сыграл важную роль в последних победах “Буде-Глимта”, а также был выдающимся игроком осенью. После возвращения в “Буде” он значительно улучшил свою игру, особенно на выходах. Его рефлексы всегда были потрясающими. Не думаю, что он уже получил норвежский паспорт. Как только это произойдет, он сразу же будет вызван в национальную команду Норвегии. Думаю, летом он станет номером один в национальной команде», — передает слова Сальтведта «Чемпионат».