СМИ: Хайкин станет первым номером сборной Норвегии на ЧМ

«Хайкин сыграл важную роль в последних победах “Буде-Глимта”, а также был выдающимся игроком осенью. После возвращения в “Буде” он значительно улучшил свою игру, особенно на выходах. Его рефлексы всегда были потрясающими. Не думаю, что он уже получил норвежский паспорт. Как только это произойдет, он сразу же будет вызван в национальную команду Норвегии. Думаю, летом он станет номером один в национальной команде», — передает слова Сальтведта «Чемпионат».
Накануне «Буде-Глимт» впервые в своей истории вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, дважды обыграв миланский «Интер» — 3:1, 2:1.
30-летний Никита Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 257 матчей за клуб, в которых он пропустил 285 мячей и 87 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В апреле 2025 года «Буде-Глимт» впервые в своей истории вышел в полуфинал еврокубкового турнира (Лиги Европы), где уступил «Тоттенхэму». Контракт Хайкина с норвежским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.