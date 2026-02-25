Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.84
П2
3.16
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.05
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.28
П2
6.42
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.40
П2
4.83
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2

СМИ: Хайкин станет первым номером сборной Норвегии на ЧМ

Журналист Ян Петтер Сальведт высказался о шансах российского голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина стать основным вратарём сборной Норвегии на чемпионате мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Хайкин сыграл важную роль в последних победах “Буде-Глимта”, а также был выдающимся игроком осенью. После возвращения в “Буде” он значительно улучшил свою игру, особенно на выходах. Его рефлексы всегда были потрясающими. Не думаю, что он уже получил норвежский паспорт. Как только это произойдет, он сразу же будет вызван в национальную команду Норвегии. Думаю, летом он станет номером один в национальной команде», — передает слова Сальтведта «Чемпионат».

Накануне «Буде-Глимт» впервые в своей истории вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, дважды обыграв миланский «Интер» — 3:1, 2:1.

30-летний Никита Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 257 матчей за клуб, в которых он пропустил 285 мячей и 87 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В апреле 2025 года «Буде-Глимт» впервые в своей истории вышел в полуфинал еврокубкового турнира (Лиги Европы), где уступил «Тоттенхэму». Контракт Хайкина с норвежским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.