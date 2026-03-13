Сборная Ирана: отстранять от ЧМ должны не нас, а сборную США

Накануне Трамп заявил, что участие сборной Ирана в ЧМ-2026 в контексте американо-иранского военного конфликта небезопасно и неуместно.
В сборной Ирана, в свою очередь, заявили, что единственной страной, которую стоило бы исключить с чемпионата мира, являются США.
«Чемпионат мира — это историческое событие международного масштаба, и его руководящим органом является ФИФА, а не какое-либо отдельное лицо или страна. Сборная Ирана, благодаря своей силе и серии решающих побед, одержанных отважными сынами Ирана, стала одной из первых команд, прошедших квалификацию на этот крупнейший турнир. Безусловно, никто не может исключить сборную Ирана из числа участников чемпионата мира. Единственная страна, которая могла бы быть исключена, — это та, которая лишь носит звание хозяйки, но при этом неспособна обеспечить безопасность командам, участвующим в этом глобальном событии», — сказано в заявлении сборной Ирана.
Сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026 в марте 2025 года, став второй азиатской командой после сборной Японии, обеспечившей себе место на мундиале. По результатам жеребьевки иранцы были определены в группу G, где их соперниками стали Новая Зеландия, Бельгия и Египет. Матчи с участием сборной Ирана запланированы в Лос-Анджелесе и Сиэтле.
На этой неделе министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная футбольная сборная не примет участие в чемпионате мира 2026 года, однако ни о каких официальных решениях со стороны Федерации футбола Ирана и ФИФА пока не сообщалось.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем сыграют 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.