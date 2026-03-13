Сборная Ирана: отстранять от ЧМ должны не нас, а сборную США

«Чемпионат мира — это историческое событие международного масштаба, и его руководящим органом является ФИФА, а не какое-либо отдельное лицо или страна. Сборная Ирана, благодаря своей силе и серии решающих побед, одержанных отважными сынами Ирана, стала одной из первых команд, прошедших квалификацию на этот крупнейший турнир. Безусловно, никто не может исключить сборную Ирана из числа участников чемпионата мира. Единственная страна, которая могла бы быть исключена, — это та, которая лишь носит звание хозяйки, но при этом неспособна обеспечить безопасность командам, участвующим в этом глобальном событии», — сказано в заявлении сборной Ирана.