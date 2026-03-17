Источник: ФИФА не перенесет матчи Ирана на ЧМ-2026 в Мексику

ФИФА опровергла слухи о возможном изменении географии матчей предстоящего чемпионата мира. Как сообщает The Times, организация не станет переносить игры с участием сборной Ирана в Мексику, несмотря на заявления иранской федерации о ведущихся переговорах.
В комментарии для TalkSport представители организации подчеркнули: «ФИФА с нетерпением ждет, что все команды-участницы будут соревноваться в соответствии с расписанием матчей, объявленным 6 декабря 2025 года». Таким образом, первоначальный план проведения матчей остается в силе.
Ранее 17 марта президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что из-за заявления президента США Дональда Трампа об отсутствиях гарантий безопасности сборной, они не могут поехать в страну, поэтому ведут переговоры с ФИФА о проведении матчей чемпионата мира по футболу в Мексике.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на переговоры сборной Ирана и ФИФА о переносе матчей команды на ЧМ-2026 в Мексику.
«Никакого переноса матчей не будет! Или ты едешь участвовать, или не едешь! Никто не будет менять регламент специально для Ирана и подстраиваться под него. Я не считаю, что иранцам не нужно ехать на чемпионат. Наоборот считаю, нужно ехать, несмотря ни на что. И Трамп уже подтвердил, что безопасность команде будет обеспечена, и что сборную Ирана ждут на турнире. Тут вопрос уже к их федерации. Еще раз повторюсь: никаких изменений в календаре от ФИФА не жду!» — передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана квалифицировалась на турнир и по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Два матча группового этапа иранцы должны провести в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле.