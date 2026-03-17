Футбол. Кубок России
1-й тайм
Краснодар
1
:
ЦСКА
0
П1
1.20
X
8.92
П2
40.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
П1
1.50
X
5.48
П2
5.51
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
ПСЖ
П1
2.18
X
4.40
П2
3.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Реал
П1
1.50
X
5.70
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Байер
П1
1.30
X
5.90
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Леванте
1
Инфантино с гитарой анонсировал выход первого сингла к ЧМ-2026

Первый сингл выйдет 20 марта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) объявил о скором выходе первого сингла из официального альбома чемпионата мира 2026 года.

На опубликованном видео Инфантино держит в руках электрогитару и рассказывает, что над альбомом трудятся «признанные звезды и новые голоса, представляющие разные стили и культуры со всего мира». По его словам, этот проект объединит их, чтобы «создать единый глобальный ритм».

Релиз первого сингла запланирован на 20 марта. Как сообщает Billboard, композиция получит название Lighter — это трек в жанре кантри-рок, записанный американским исполнителем Джелли Роллом и мексиканским певцом Карином Леоном. Продюсером выступил канадский хитмейкер Cirkut, лауреат «Грэмми» этого года.

Сам чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире сыграют 48 сборных. Финальный матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.