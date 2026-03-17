Инфантино с гитарой анонсировал выход первого сингла к ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) объявил о скором выходе первого сингла из официального альбома чемпионата мира 2026 года.
На опубликованном видео Инфантино держит в руках электрогитару и рассказывает, что над альбомом трудятся «признанные звезды и новые голоса, представляющие разные стили и культуры со всего мира». По его словам, этот проект объединит их, чтобы «создать единый глобальный ритм».
Релиз первого сингла запланирован на 20 марта. Как сообщает Billboard, композиция получит название Lighter — это трек в жанре кантри-рок, записанный американским исполнителем Джелли Роллом и мексиканским певцом Карином Леоном. Продюсером выступил канадский хитмейкер Cirkut, лауреат «Грэмми» этого года.
Сам чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире сыграют 48 сборных. Финальный матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.