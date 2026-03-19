Экс-игрок «Зенита» и «Локо» ради ЧМ-2026 перешел в сборную Гаити

Нападающий «Сандерленда» Вильсон Изидор, на юношеском уровне игравший за сборную Франции, сменил спортивное гражданство.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: safc.com

Вильсон Изидор на странице в социальной сети сообщил, что принял решение выступать за сборную Гаити.

«Я принял приглашение сборной Гаити. Я взял время на то, чтобы все обдумать, потому что хотел сделать все правильно для страны и команды, и не торопиться. Я видел большое количество сообщений от болельщиков, которые меня тронули. Горжусь, что теперь являюсь частью команды и могу представлять наш народ, нашу страну», — написал Изидор.

Изидор в 2022 году перешел в «Локомотив» из «Монако», в 2023-м его арендовал «Зенит» с обязательным выкупом. В составе «Зенита» Изидор становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. В общей сложности форвард провел в Российской Премьер-лиге 52 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 4 голевые передачи.

С 2024 года Изидор играет за английский «Сандерленд». В нынешнем сезоне 25‑летний футболист сыграл в 30 матчах за «Сандерленд» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.

Сборная Гаити сыграет в группе С c Бразилией, Шотландией и Марокко. Футболисты Гаити отобрались на мировое первенство во второй раз. Команда из островного государства в Карибском море дебютировала на чемпионатах мира в 1974 году.