Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.90
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.57
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.26
П2
2.46
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.67
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.27
П2
3.95

Новая Зеландия готова сыграть с Ираном на ЧМ за пределами США

Новозеландские футболисты заявили о готовности сыграть со сборной Ирана за пределами США в своем первом матче на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Reuters.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Федерация футбола Новой Зеландии

Сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026 еще в марте 2025 года, став одной из первых команд, гарантировавших себе участие в предстоящем мундиале. В настоящий момент участие иранской сборной в турнире находится под вопросом из-за военной операции, которую США начали против Ирана совместно с Израилем в конце февраля.

По результатам жеребьевки сборная Ирана была определена в группу G вместе с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Первые два матча группового этапа должны пройти в Лос-Анджелесе, а заключительная встреча будет сыграна в Сиэтле.

Федерация футбола Ирана пригрозила бойкотировать матчи на территории США и начала переговоры с ФИФА о переносе игр с их участием в Мексику. Лидеры сборной Новой Зеландии Райан Томас и Коста Барбарусес выразили поддержку идее о переносе их матча в соседнюю страну.

«Они заслуживают того, чтобы быть там в качестве участников отборочного турнира. Если нам придется играть с ними в Мексике или Канаде, то мы сыграем там. Для меня это не имеет большого значения», — сказал Томас.

«Я не думаю, что это хоть как-то помешает нашей подготовке. В любом случае, у нас есть тренировочная база перед первой игрой, расположенная недалеко от Мексики. Так что я не вижу причин, почему бы и не сыграть там», — отметил Барбарусес.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Сборная Новой Зеландии во время ЧМ-2026 будет базироваться в Сан-Диего (штат Калифорния), который находится в нескольких минутах езды от границы с Мексикой. Мексиканские матчи мундиаля будут принимать Мехико, Гвадалахара и Монтеррей, расположенные в двух-четырех часах полета от Сан-Диего.

В порядке исключения ФИФА может рассмотреть вариант с проведением матча на 27-тысячном стадионе «Кальенте» в Тихуане. Он был построен в 2007 году и располагается в получасе езды от Сан-Диего.