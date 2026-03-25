Новая Зеландия готова сыграть с Ираном на ЧМ за пределами США

Сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026 еще в марте 2025 года, став одной из первых команд, гарантировавших себе участие в предстоящем мундиале. В настоящий момент участие иранской сборной в турнире находится под вопросом из-за военной операции, которую США начали против Ирана совместно с Израилем в конце февраля.
По результатам жеребьевки сборная Ирана была определена в группу G вместе с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Первые два матча группового этапа должны пройти в Лос-Анджелесе, а заключительная встреча будет сыграна в Сиэтле.
Федерация футбола Ирана пригрозила бойкотировать матчи на территории США и начала переговоры с ФИФА о переносе игр с их участием в Мексику. Лидеры сборной Новой Зеландии Райан Томас и Коста Барбарусес выразили поддержку идее о переносе их матча в соседнюю страну.
«Они заслуживают того, чтобы быть там в качестве участников отборочного турнира. Если нам придется играть с ними в Мексике или Канаде, то мы сыграем там. Для меня это не имеет большого значения», — сказал Томас.
«Я не думаю, что это хоть как-то помешает нашей подготовке. В любом случае, у нас есть тренировочная база перед первой игрой, расположенная недалеко от Мексики. Так что я не вижу причин, почему бы и не сыграть там», — отметил Барбарусес.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Сборная Новой Зеландии во время ЧМ-2026 будет базироваться в Сан-Диего (штат Калифорния), который находится в нескольких минутах езды от границы с Мексикой. Мексиканские матчи мундиаля будут принимать Мехико, Гвадалахара и Монтеррей, расположенные в двух-четырех часах полета от Сан-Диего.
В порядке исключения ФИФА может рассмотреть вариант с проведением матча на 27-тысячном стадионе «Кальенте» в Тихуане. Он был построен в 2007 году и располагается в получасе езды от Сан-Диего.