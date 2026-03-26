Тренер Северной Ирландии: Мы не боимся сборную Италии

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил поделился ожиданиями от стыкового матча чемпионата мира против Италии.
«Не думаю, что есть хоть один футболист, который нас пугает. Мы хорошо знаем Италию и силу их полузащиты, но у этой команды нет Дель Пьеро или Тотти: сила этой их сборной заключается в коллективе, а не в отдельных игроках. Тем не менее, мы уважаем соперника — у них есть игроки, которые выступают на высоком уровне», — приводит слова О'Нила La Gazzetta dello Sport.
«Мы уже обыгрывали команды высшего уровня, побеждали, владея мячом всего 30% времени. У нас очень молодая команда, и одно из преимуществ молодости — это беззаботное отношение. Эти ребята уже играли с Германией (0:1) и Словакией (2:0), они сильно выросли, и это будет очень важная проверка, но мы будем готовы. Для нас будет важно оставаться в игре. Чем больше времени проходит при счете 0:0, тем сложнее становиться тем, у кого большие ожидания», — добавил наставник сборной Северной Ирландии.
Матч Италия — Северная Ирландия пройдет 26 марта в Бергамо. Начало — в 22:45 по московскому времени. Победитель сыграет в финале плей-офф за место на мундиале с лучшим из пары Уэльс — Босния и Герцеговина.
Майклу О'Нилу 56 лет. Он возглавляет национальную команду с 2022 года, а до этого работал на той же должности с 2012-го по 2020 год. С февраля 2026 года специалист совмещает работу в сборной и клубе. О'Нил был назначен главным тренером выступающего в Чемпионшипе клуба «Блэкберн Роверс».