Определились все финальные пары стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе

Сборная Чехии в серии пенальти обыграла команду Ирландии (2:2, 4:3 пен.). В основное время у чехов отличились Патрик Шик и Ладислав Крейчи. За Ирландию гол забил Трой Пэрротт, также мяч в свои ворота срезал голкипер сборной Чехии Матея Коваржа.
В финальном матче стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2026 года национальная команда Чехии 31 марта встретится на своем поле с Данией, которая дома разгромила команду Северной Македонии (4:0).
Босния и Герцеговина в своем полуфинальном матче одержала победу над Уэльсом (1:1, 4:2 пен.). За команду Уэльса забил Дэниел Джеймс. В составе Боснии и Герцеговины отличился Эдин Джеко. В серии пенальти победу одержала сборная Боснии и Герцеговины. В финале стыков Босния и Герцеговина сыграет с Италией, которая одержала победу над Северной Ирландией (2:0).
В других матчах Швеция обыграла Украину (3:1), сборная Косово была сильнее Словакии (4:3), Польша победила Албанию (2:1), Турция одержала победу над Румынией (1:0).
Чемпионат мира 2026 — Европа, пары финала плей-офф отбора:
- Чехия — Дания
- Косово — Турция
- Босния и Герцеговина — Италия
- Швеция — Польша
Матчи состоятся во вторник, 31 марта. Победители получат право выступить на ЧМ-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.