Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 2:4
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Определились все финальные пары стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе

В четверг, 26 марта, состоялись полуфинальные матчи стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Чехии в серии пенальти обыграла команду Ирландии (2:2, 4:3 пен.). В основное время у чехов отличились Патрик Шик и Ладислав Крейчи. За Ирландию гол забил Трой Пэрротт, также мяч в свои ворота срезал голкипер сборной Чехии Матея Коваржа.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Стыковые матчи. Полуфиналы, 26.03.2026, 22:45
Чехия
2
Ирландия
2

В финальном матче стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2026 года национальная команда Чехии 31 марта встретится на своем поле с Данией, которая дома разгромила команду Северной Македонии (4:0).

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Стыковые матчи. Полуфиналы, 26.03.2026, 22:45
Дания
4
Северная Македония
0

Босния и Герцеговина в своем полуфинальном матче одержала победу над Уэльсом (1:1, 4:2 пен.). За команду Уэльса забил Дэниел Джеймс. В составе Боснии и Герцеговины отличился Эдин Джеко. В серии пенальти победу одержала сборная Боснии и Герцеговины. В финале стыков Босния и Герцеговина сыграет с Италией, которая одержала победу над Северной Ирландией (2:0).

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Стыковые матчи. Полуфиналы, 26.03.2026, 22:45
Уэльс
1
Босния и Герцеговина
1

В других матчах Швеция обыграла Украину (3:1), сборная Косово была сильнее Словакии (4:3), Польша победила Албанию (2:1), Турция одержала победу над Румынией (1:0).

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Стыковые матчи. Полуфиналы, 26.03.2026, 22:45
Словакия
3
Косово
4

Чемпионат мира 2026 — Европа, пары финала плей-офф отбора:

  • Чехия — Дания
  • Косово — Турция
  • Босния и Герцеговина — Италия
  • Швеция — Польша

Матчи состоятся во вторник, 31 марта. Победители получат право выступить на ЧМ-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.