Определились все финальные пары стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе

Босния и Герцеговина в своем полуфинальном матче одержала победу над Уэльсом (1:1, 4:2 пен.). За команду Уэльса забил Дэниел Джеймс. В составе Боснии и Герцеговины отличился Эдин Джеко. В серии пенальти победу одержала сборная Боснии и Герцеговины. В финале стыков Босния и Герцеговина сыграет с Италией, которая одержала победу над Северной Ирландией (2:0).