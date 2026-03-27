Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:30
Россия
:
Никарагуа
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 2:4
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Сборные Ямайки и Боливии вышли в финал плей-офф отбора ЧМ-2026

Национальные команды Ямайки и Боливии одержали победы в своих межконтинентальных стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча между сборной Ямайки и Новой Каледонии, прошедшая в Мексике, завершилась со счетом 1:0. В составе Ямайки гол на 18-й минуте забил нападающий английского «Рексема» Бэйли Кадамартери.

В финале пути 1 межконтинентальных стыковых матчей сборная Ямайки 31 марта в Мексике сыграет с командой ДР Конго.

В другом матче сборная Боливии обыграла команду Суринама со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Мойсес Паниагуа (72-я минута) и Мигелито (79, с пенальти). У проигравших отличился Лиам ван Гелдерен (48).

В финале пути 2 межконтинентальных стыковых матчей Боливия в Мексике 31 марта сыграет с национальной командой Ирака.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.