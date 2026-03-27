Сборные Ямайки и Боливии вышли в финал плей-офф отбора ЧМ-2026

Встреча между сборной Ямайки и Новой Каледонии, прошедшая в Мексике, завершилась со счетом 1:0. В составе Ямайки гол на 18-й минуте забил нападающий английского «Рексема» Бэйли Кадамартери.
В финале пути 1 межконтинентальных стыковых матчей сборная Ямайки 31 марта в Мексике сыграет с командой ДР Конго.
В другом матче сборная Боливии обыграла команду Суринама со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Мойсес Паниагуа (72-я минута) и Мигелито (79, с пенальти). У проигравших отличился Лиам ван Гелдерен (48).
В финале пути 2 межконтинентальных стыковых матчей Боливия в Мексике 31 марта сыграет с национальной командой Ирака.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.