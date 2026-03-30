Анчелотти оценил шансы сборной Италии выйти на ЧМ-2026

31 марта сборная Италии под руководством Дженнаро Гаттузо встретится с командой Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации ЧМ-2026. Ранее в полуфинале стыкового турнира итальянцы обыграли Северную Ирландию со счетом 2:0.
«Желаю Гаттузо удачи и надеюсь, что мы увидимся на чемпионате мира. Я на 100% уверен, что они выйдут на чемпионат мира. Или, скажем, на 95%, а остальное решит судьба.
Несомненно одно — на чемпионате мира Италию ждет относительно легкая группа, где Швейцария является единственным действительно сильным соперником», — приводит слова Анчелотти Mozzart Sport.
В случае выхода в финальную часть чемпионата мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Италии попадет в группу В к Канаде, Катару и Швейцарии.
Сборная Бразилии уже обеспечила себе участие в финальной стадии ЧМ. Она сыграет в группе С с Гаити, Шотландией и Марокко.
Впервые в истории ЧМ на турнире примут участие 48 национальных команд.