Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.51
П2
4.70
Футбол. Товарищеские матчи
31.03
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.20
П2
6.24
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2

Анчелотти оценил шансы сборной Италии выйти на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что Италия с вероятностью в 95% пойдет отбор на чемпионат мира 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

31 марта сборная Италии под руководством Дженнаро Гаттузо встретится с командой Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации ЧМ-2026. Ранее в полуфинале стыкового турнира итальянцы обыграли Северную Ирландию со счетом 2:0.

«Желаю Гаттузо удачи и надеюсь, что мы увидимся на чемпионате мира. Я на 100% уверен, что они выйдут на чемпионат мира. Или, скажем, на 95%, а остальное решит судьба.

Несомненно одно — на чемпионате мира Италию ждет относительно легкая группа, где Швейцария является единственным действительно сильным соперником», — приводит слова Анчелотти Mozzart Sport.

В случае выхода в финальную часть чемпионата мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Италии попадет в группу В к Канаде, Катару и Швейцарии.

Сборная Бразилии уже обеспечила себе участие в финальной стадии ЧМ. Она сыграет в группе С с Гаити, Шотландией и Марокко.

Впервые в истории ЧМ на турнире примут участие 48 национальных команд.

Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.12
П2
1.55