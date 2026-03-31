Доннарумма — о финале отбора на ЧМ: Есть напряжение и волнение

«Мы люди, чувствуем напряжение, хотим хорошо выступить и попасть на чемпионат мира. Но это правильное напряжение.



Нам нужно делать то, чему мы учились на тренировках, сосредоточиться на том, на что способны, а остальное придет само собой. Все это в совокупности дает ценный опыт. У нас молодая команда, естественно, есть некоторое волнение и прилив адреналина, но это часть спорта.



Это очень важный матч, к которому нужно подойти правильно. Мы не должны повторять ошибки, которые допустили в первом тайме против Северной Ирландии (2:0). Команда готова и полна решимости показать отличную игру, чтобы достичь этой цели.



Горжусь всем, чего до сих пор добился с национальной сборной. Были и радость, и боль, я пропустил два чемпионата мира, и мы хотим вернуть Италию туда, где она заслуживает быть.



Только мы знаем, как сильно мы страдали из-за того, что не попали на чемпионат мира, поэтому нам нужно извлечь уроки из этого неприятного опыта и выложиться на поле. Хотим принести радость всем итальянцам, но также и самим себе, потому что я чувствую, что мы этого заслуживаем после всего, что сделали», — приводит слова Доннаруммы Sky Sport Italia.