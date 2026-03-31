Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.30
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.40
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
Все коэффициенты
П1
3.83
X
3.50
П2
2.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.34
П2
2.07
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

Доннарумма — о финале отбора на ЧМ: Есть напряжение и волнение

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался в преддверии матча с Боснией и Герцеговиной за выход на ЧМ-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сегодня, 31 марта, сборная Италии встретится с Боснией и Герцеговиной в финале стыкового турнира европейской квалификации ЧМ-2026. Ранее в полуфинале итальянцы обыграли Северную Ирландию со счетом 2:0.

«Мы люди, чувствуем напряжение, хотим хорошо выступить и попасть на чемпионат мира. Но это правильное напряжение.

Нам нужно делать то, чему мы учились на тренировках, сосредоточиться на том, на что способны, а остальное придет само собой. Все это в совокупности дает ценный опыт. У нас молодая команда, естественно, есть некоторое волнение и прилив адреналина, но это часть спорта.

Это очень важный матч, к которому нужно подойти правильно. Мы не должны повторять ошибки, которые допустили в первом тайме против Северной Ирландии (2:0). Команда готова и полна решимости показать отличную игру, чтобы достичь этой цели.

Горжусь всем, чего до сих пор добился с национальной сборной. Были и радость, и боль, я пропустил два чемпионата мира, и мы хотим вернуть Италию туда, где она заслуживает быть.

Только мы знаем, как сильно мы страдали из-за того, что не попали на чемпионат мира, поэтому нам нужно извлечь уроки из этого неприятного опыта и выложиться на поле. Хотим принести радость всем итальянцам, но также и самим себе, потому что я чувствую, что мы этого заслуживаем после всего, что сделали», — приводит слова Доннаруммы Sky Sport Italia.

Напомним, сборная Италии не смогла отобраться в финальную стадию на ЧМ-2018 в России и на ЧМ-2022 в Катаре.

В случае выхода на чемпионата мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Италии попадет в группу В к Канаде, Катару и Швейцарии.


Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.30
П2
1.47