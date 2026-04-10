Тренер сборной Норвегии: Хайкин не будет основным вратарем

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался об уровне голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: пресс-служба клуба "Будё-Глимт"

10 апреля стало известно о том, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии — это уже четвертый паспорт для него после российского, британского и израильского. Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен не стал предполагать, поедет ли голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин на чемпионат мира 2026 года.

— Думаете, Хайкин будет на чемпионате мира?

— Я не буду отвечать на этот вопрос. И на такой вопрос о других игроках я тоже не буду отвечать.

— Как вы оцениваете вратарские навыки Хайкина?

— Он хорошо играл за «Буде-Глимт», но, скажем так: если бы сегодня был первый матч чемпионата мира, там бы играл Эрьян Нюланд.

— Вы уверены, что Нюланд — основной вратарь?

— Да, — приводит слова Столе Сольбаккена интернет-портал TV2.

Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на чемпионат мира по футболу. В квартете I подопечные Столе Сольбаккена сыграют с командами Франции, Сенегала и Ирака. Эрьян Нюланд — запасной голкипер испанской «Севильи». В сезоне-2025/26 норвежец провел лишь 4 матча в Ла Лиге.

30-летний Никита Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Буде-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году.

Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.