Семин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Известный отечественный специалист Юрий Семин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026, назвал фаворитов турнира и ответил на вопрос, поедет ли на турнир.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Чемпионат мира смотреть собираетесь целиком?

— Если поеду туда, то целиком не удастся, поскольку очень большие расстояния — это хорошо помню по ЧМ-1994, где помогал Павлу Садырину в сборной России. А ведь теперь турнир даже не в одной, а в трех странах. Если нет — по телевизору буду смотреть все самые важные матчи. Даже если они будут ночью по московскому времени. Что делать — временно поменяем ночь на день!

— Кого считаете главным фаворитом ЧМ?

— Фаворита, думаю, два — Испания и Аргентина. Аргентинцам и симпатизирую, их команда мне нравится еще и из-за Месси. В нашей лиге тоже много аргентинских игроков.

— Если бы сборная Узбекистана, когда меняла тренера под чемпионат мира, позвала не Фабио Каннаваро, а вас — согласились бы? Рискнули?

— А почему нет? Конечно! Вот за узбеков буду переживать. Это наши ближайшие соседи и друзья. Они дебютируют на чемпионатах мира, и выход из группы будет для них большим успехом. Это сложно — но можно. Достаточно посмотреть, как играет в «Манчестер Сити» Хусанов, — передает слова Юрия Семина «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

78-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».