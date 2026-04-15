Анчелотти обсудил с президентом Бразилии вызов Неймара в сборную

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах.
— Я поговорил с Анчелотти, и он спросил меня: «Как вы думаете, следует ли вызывать Неймара в сборную?» Я ответил: «Если он физически готов, то он достаточно хорош», — приводит слова да Силвы RMC Sport.
18 мая Анчелотти должен назвать имена 26 футболистов, которые будут готовиться к чемпионату мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.
Ранее стало известно, что Неймар близок к пропуску чемпионата мира. 34-летний нападающий не попал в состав сборной Бразилии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией.
Сборная Бразилии на ЧМ-2026 сыграет в группе С против команд Гаити, Шотландии и Марокко.
В недавнем интервью Анчелотти заявил, что вызовет в сборную тех игроков, которые будут на 100% готовы физически.
В текущем сезоне Неймар провел за «Сантос» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.