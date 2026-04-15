Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
П1
1.53
X
5.90
П2
5.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
П1
1.55
X
4.34
П2
6.27
Футбол. Лига Европы
16.04
Сельта
:
Фрайбург
П1
1.93
X
3.68
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
16.04
АЗ
:
Шахтер
П1
2.01
X
3.80
П2
3.71
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

Анчелотти обсудил с президентом Бразилии вызов Неймара в сборную

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что разговаривал с главным тренером национальной команды Карло Анчелотти о возможном вызове в сборную на ЧМ-2026. Об этом сообщает RMC Sport.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах.

— Я поговорил с Анчелотти, и он спросил меня: «Как вы думаете, следует ли вызывать Неймара в сборную?» Я ответил: «Если он физически готов, то он достаточно хорош», — приводит слова да Силвы RMC Sport.

18 мая Анчелотти должен назвать имена 26 футболистов, которые будут готовиться к чемпионату мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.

Ранее стало известно, что Неймар близок к пропуску чемпионата мира. 34-летний нападающий не попал в состав сборной Бразилии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

Сборная Бразилии на ЧМ-2026 сыграет в группе С против команд Гаити, Шотландии и Марокко.

В недавнем интервью Анчелотти заявил, что вызовет в сборную тех игроков, которые будут на 100% готовы физически.

В текущем сезоне Неймар провел за «Сантос» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.