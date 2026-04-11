Карло Анчелотти: «Неймар вошел в историю бразильского футбола. Люди считают, что он может помочь нам выиграть ЧМ — это вполне естественно. Нужно улучшать физическую форму»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Борнмут
1
П1
2.50
X
3.60
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Крылья Советов
1
:
Ахмат
2
П1
9.00
X
3.90
П2
1.49
Футбол. Испания
15:00
Реал Сосьедад
:
Алавес
П1
1.90
X
4.00
П2
4.18
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Енисей
П1
4.02
X
3.41
П2
2.07
Футбол. Италия
16:00
Кальяри
:
Кремонезе
П1
2.07
X
3.23
П2
4.15
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Верона
П1
1.98
X
3.29
П2
4.60
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
:
Спартак Кс
П1
3.25
X
3.27
П2
2.33
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
:
Оренбург
П1
2.23
X
3.33
П2
3.45
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
Байер
П1
2.01
X
3.85
П2
3.45
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Унион Б
П1
2.91
X
3.50
П2
2.46
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Боруссия М
П1
1.46
X
5.32
П2
6.71
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Айнтрахт Ф
П1
2.56
X
3.66
П2
2.70
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Эвертон
П1
2.22
X
3.38
П2
3.50
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Брайтон
П1
5.06
X
4.28
П2
1.66
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
П1
2.10
X
3.40
П2
3.60
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Валенсия
П1
2.50
X
3.36
П2
2.96
Футбол. Италия
19:00
Милан
:
Удинезе
П1
1.41
X
4.95
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Фулхэм
П1
1.66
X
4.43
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Пари Нижний Новгород
П1
1.59
X
3.92
П2
6.53
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Бавария
П1
6.90
X
5.25
П2
1.44
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Эспаньол
П1
1.38
X
5.92
П2
7.80
Футбол. Франция
20:00
Осер
:
Нант
П1
1.98
X
3.40
П2
4.23
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Ювентус
П1
3.24
X
3.47
П2
2.28
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Атлетико
П1
2.32
X
3.46
П2
3.25
Футбол. Франция
22:05
Ренн
:
Анже
П1
1.33
X
5.71
П2
9.50

Карло Анчелотти: «Неймар вошел в историю бразильского футбола. Люди считают, что он может помочь нам выиграть ЧМ — это вполне естественно. Нужно улучшать физическую форму»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался относительно шансов форварда «Сантоса» Неймара войти в состав команды на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

— С момента вашего назначения имя Неймара чаще всего звучало на пресс-конференциях. Вас это беспокоит?

— Нет, меня это не беспокоит.

Неймар вошел и продолжает входить в историю бразильского футбола. Он очень талантлив, и вполне естественно, что люди считают, что он может помочь нам выиграть чемпионат мира.

Сейчас его оценивает Бразильская футбольная конфедерация, и я сам, и у него еще есть два месяца, чтобы показать, что он обладает качествами, необходимыми для игры на чемпионате мира.

— Вы хотите, чтобы он был физически готов на 100%, но как давно он был в такой форме? С ЧМ-2022, верно?

— Не знаю, но он способен вернуться к 100%.

Я буду вызывать в сборную только тех игроков, которые физически готовы. После травмы колена Неймар мощно вернулся, он забивает голы.

Ему нужно продолжать в этом направлении и улучшать свою физическую форму. Он на правильном пути, — сказал Карло Анчелотти.